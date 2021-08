Noi proiecte, prioritate pe agenda CJ Dâmbovița

Președintele CJ, Corneliu Ștefan a semnat contractul de proiectare – proiectul tehnic pentru un alt drum important, pe care l-a împărțit în trei loturi: de la ieșirea din municipiul Târgoviște, la Teiș, DJ 712 Teiș – Șotânga – Vulcana-Pandele -Brănești – Pucioasa (lotul 1), al doilea lot, de la Ocnița – Gura Ocniței până la Adânca, în DN 72A, și al treilea lot, de la Adânca – Bucșani până la Cornești, în DN 1A.

Vor începe ridicările topografice, termenul de execuție fiind 31 decembrie 2021.

Și proiectele derulate în cadrul Programului Operațional Infrastructră Mare (POIM) au fost aduse în atenție de administrația județeană:

„Legat de cele mai mari proiecte pe care le avem cu finanțare prin Programul Operațional Infrastructură Mare, vreau să vă vorbesc în primul rând despre POIM-ul pe deșeuri. Un proiect de 70 de milioane de Euro. Ați văzut și în spațiul public diverse opinii, nu vreau să intru în polemică cu nimeni, pentru că eu am promis tuturor dâmbovițenilor acest proiect, care anul trecut, în noiembrie 2020, era un proiect blocat. Dacă nu suntem în stare să îl realizăm până la 31 decembrie 2023, această stație de tratare mecano-bio-logică, vă spun, va fi o bombă ecologică a județului Dâmbovița.

Am semnat contractul de aproximativ 1 milion de Euro; săptămâna următoare vor începe studiile de fezabilitate pentru cele 3 investiții: parc ecologic, stație de transfer și stație de tratare mecano-biologică, toate aceste investiții vor fi realizate prin POIM, pe bani europeni, cu 2% cofi-nanțare din partea noastră, pe o suprafață de teren pe care am preluat-o ieri, tot în ședință de consiliu județean. Îi mulțumesc și pe această cale și domnului primar al comunei Șotânga și tuturor consilierilor locali pentru că au votat în unanimitate și, nu în ultmul rând, și-au dat seama că această investiție este vitală pentru județul Dâmbovița. Specific și pe această cale că niciodată nu s-a discutat, de când sunt eu președinte, de o groapă de gunoi nici la Șotânga, nici la Târgoviște și nici într-un alt loc din județul Dâmbovița. Deci această investiție este de aproximativ 70 de milioane de Euro, pe o suprafață de 12 ha.

În ceea ce privește POIM Apă, vreau să vă spun că este un proiect uriaș pentru județul Dâmbovița. Valoarea totală estimată a proiectului, fără TVA, este de 408 milioane Euro. Conform Studiului de Fezabilitate, prin POIM se vor realiza investiții de reabilitare, extindere și înființare rețele de alimentare cu apă și canalizare în 52 de localități, la care se adaugă alte 9 UAT-uri, în care se fac investiții complementare”, a afirmat președintele CJ Dâmbovița.