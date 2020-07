NOI PARTENERIATE INTERNAŢIONALE LA UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

Share This





















Universitatea „Valahia” din Târgovişte a primit pe 1 iulie 2020, vizita Excelenţei Sale Domnul Andrei Grinkevich, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Belarus în România, care a fost întâmpinat de Rectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Doamna Conf. univ. dr. Laura-Monica Gorghiu. Vizita a prilejuit un schimb cordial de vederi între Ambasadorul Republicii Belarus şi Rectorul Universităţii „Valahia” din Târgovişte cu privire la potenţialul de colaborare al instituţiei de învăţământ superior din vechea reşedinţă de scaun a Ţării Româneşti cu universităţile şi institutele de cercetare din Belarus. Distinsul oaspete, care s-a arătat încântat de condiţiile oferite studenţilor, profesorilor şi cercetătorilor în campusul Universităţii „Valahia” din Târgovişte, de baza materială şi de cercetare a acesteia, s-a angajat să contribuie la semnarea de parteneriate cu instituţii de învăţământ superior din ţara pe care o reprezintă în România, care să aibă ca principale puncte de reper schimburile academice şi proiectele comune desfăşurate prin intermediul programului Erasmus Plus, Instrumentului european de vecinătate, Programului Marie Curie etc., şi care să integreze cât mai multe dintre domeniile şi programele de studii şi de cercetare ale Universităţii „Valahia” din Târgovişte.

De asemenea, la propunerea Rectorului Universităţii „Valahia” din Târgovişte, Doamna Conf. univ. dr. Laura-Monica Gorghiu, s-a convenit să fie facilitată consolidarea legăturilor pe linie academică, prin participarea comună a unor cercetători şi cadre didactice la manifestările ştiinţifice internaţionale organizate de Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi de instituţiile de învăţământ superior din Republica Belarus.

Excelenţa Sa Domnul Andrei Grinkevich i-a adresat Rectorului Universităţii „Valahia” din Târgovişte o invitaţie de a vizita Republica Belarus şi de a se familiariza cu realităţii vieţii academice şi ştiinţifice din ţara sa.

Programul Excelenţei Sale Domnul Andrei Grinkevich a cuprins şi o întâlnire de lucru cu conducerea Universităţii „Valahia” din Târgovişte, în cadrul căreia prorectorii universităţii şi directorul general administrativ au punctat aspectele cele mai importante ale portofoliului educaţional, vieţii studenţeşti, atragerii de finanţări prin intermediul proiectelor europene, activităţii de cercetare şi internaţionalizare a instituţiei care-şi desfăşoară activitatea sub deviza Sapientia et virtus.

Pe lângă Campusul Universităţii „Valahia”, Ambasadorul Republicii Belarus, care are o solidă experienţă de cercetare şi este autorul a patru invenţii, a vizitat Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologică Multidisciplinară, arătându-se impresionat de dotarea laboratoarelor şi de calitatea personalului de cercetare al institutului.