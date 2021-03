Noi consultări pentru modificarea Legii salarizării, cu reprezentanţii personalului auxiliar din justiţie şi sănătate, precum şi cu cei din domeniul apă-canal

Ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale a continuat marţi seria consultărilor pentru corectarea Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor Apă-Canal România, precum şi cu reprezentanţii personalului auxiliar din justiţie şi ai personalului TESA din sănătate.În cadrul discuţiilor cu Federaţia Sindicatelor Apă-Canal România a reieşit că cei aproximativ 45.000 de angajaţi din domeniu au dificultăţi legate de insuficienta reglementare a acestui domeniu în sfera serviciilor publice, nivelul salarizării, condiţiile de muncă.

„Împreună cu reprezentanţii sindicali, am stabilit să realizăm o evaluare a nivelului de salarizare al personalului din domeniu, astfel încât să identificăm modalităţi de motivare a angajaţilor. Am mai stabilit, de asemenea, să discutăm concluziile evaluărilor noastre şi cu Ministerul Economiei pentru a găsi împreună soluţiile potrivite pentru problemele semnalate astăzi. Obiectivul nostru este acela de a avea servicii publice de calitate, or acest lucru implică şi o politică salarială adecvată, dar şi capacitatea societăţilor cu venituri exclusiv private de a-şi eficientiza activitatea şi de a-şi susţine personalul”, a declarat ministrul Raluca Turcan.

În ceea ce priveşte personal auxiliar din justiţie, principalele subiecte abordate au fost salarizarea şi pensiile de serviciu.

Pentru elaborarea unei legi a salarizării echitabile şi unitare, care să includă şi o perspectivă adecvată asupra sporurilor în fiecare domeniu de activitate, au fost demarate deja consultări cu ministerele de linie, printre care şi Ministerul Justiţiei.

„Am stabilit, împreună cu reprezentanţii sindicali, ca problemele semnalate în domeniul salarizării grefierilor să fie incluse în punctul de vedere unitar formulat de Ministerul Justiţiei. Cu această ocazie, am reiterat principiile care vor sta la baza noii legi a salarizării din sistemul public:

salariile de baza sa fie raportate la nivelul de 2.300 de lei;

reconfigurarea grilei de salarizare, astfel încât salariile să fie motivante şi în condiţiile regândirii sistemului de sporuri;

păstrarea sporurilor justificate şi plafonarea lor la 20% din salariul de bază”, a declarat ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale.

În ceea ce priveşte pensiile de serviciu, ministrul Raluca Turcan a adresat reprezentanţilor sindicali invitaţia de a formula propuneri care să dea prioritate criteriului contributivităţii în stabilirea nivelului acestor pensii.

„Obiectivul nostru principal în domeniul pensiilor este să aducem echitate în sistemul public, or acest lucru presupune, evident, să intervenim şi asupra pensiilor de serviciu”, a concluzionat demnitarul.

Discuţiile cu personalul TESA din sănătate s-au axat pe discrepanţele apărute odată cu aplicarea Legii

153/2017.

„Când vorbim despre inechităţile din sistemul public de salarizare, un exemplu grăitor este cel al personalului tehnic-administrativ din sănătate, care include aproximativ 23.000 de salariaţi. Am discutat astăzi, cu reprezentanţii sindicali din Uniunea TESA din sănătate, despre discrepanţele salariale dintre această categorie de angajaţi şi celelalte categorii de personal din sănătate. Le-am reconfirmat faptul că susţin includerea personalului TESA din domeniul medical în grila de salarizare a familiei ocupaţionale în care activează – ceea ce nu se întâmplă în momentul de faţă – pentru a permite astfel recuperarea decalajelor atât în ceea ce priveşte salariile de bază, cât şi aşezarea sporurilor. Propunerile sindicatelor în ceea ce priveşte reconfigurarea grilei de salarizare din sănătate vor fi incluse în varianta formulată de ministerul de resort, aşa cum am procedat şi în cazul celorlalte categorii profesionale. Noua lege a salarizării din sistemul public va reuni aşadar propunerile Ministerului Muncii, pe cele ale ministerelor de linie şi ale sindicatelor, cărora li se va alătura expertiza internaţională, cu indicatori de performanţă obiectivi”, a transmis ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan.