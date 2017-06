Nneka Onyejekwe a refuzat Târgovişte şi continuă la Blaj

Share This





















In timp ce campioana şi vicecampioana României la volei feminin transferă jucătoare importante, CS Municipal Târgovişte, prin preşedintele susţinut politic, achiziţionează voleibaliste de la echipe care au luptat pentru evitarea retrogradării sau rezerve ale formaţiilor de top.

In urmă cu 10 zile, site-ul nostru anunţa tratativele dintre preşedintele Clubului Sportiv Municipal Târgovişte şi cea mai valoroasă voleibalistă a României, Nneka Onyejekwe. Încă de la acea vreme, am anunţat că voleibalista cu origini nigeriene va refuza oferta şefului de la CSM, însă acesta din urmă a continuat să spună că negocierile ar putea avea o finalitate favorabilă atâta vreme cât Nneka nu i-a dat un răspuns. Realitatea era însă alta. Vedeta naţionalei nu a luat niciun moment în calcul oferta venită dinspre Târgovişte, aceasta alegând să continue la Volei Alba Blaj.

In tot acest timp, preşedintele-membru de partid a anunţat cu surle şi trâmbiţe două transferuri „legendare”, plus înţelegerea cu spaniolul Naranjo Hernandez. Vorbim despre slovaca Veronika Hronşekovâ, componentă a unei echipe care s-a salvat in extremis de la retrogradare în prima ligă germană şi de brazilianca Lousiane Penha Souza Ziegler, rezervă la formaţia campioană a Germaniei.

Promovat exclusiv pe baza relaţiilor politice şi de amiciţie pe care le are cu politicieni influenţi, Ciprian Prisăcaru, zis şi Cipri-PSD, a promis că va crea la Târgovişte o echipă competitivă cu un buget redus. Cât de performantă va fi trupa CSM-ului vom vedea în sezonul viitor, însă pare să devină o certitudine promisiunea conformă căreia aceasta o să fie una low-cost.