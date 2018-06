Nicu Croitoru: „E un moment trist pentru noi”

Share This





















Antrenorul Chindiei Târgovişte, Nicolae Croitoru, a declarat că importanţa momentului i-a apăsat prea tare pe jucătorii lui, la loviturile de departajare din manşa reutur a barajului pierdut cu FC Voluntari.

„Din păcate s-a dovedit că a fost mai greau de transformat o lovitură de la 11 metri decât de jucat două manşe. E un moment trist pentru noi, deoarece eu cred că per ansamblu am făcut ca diferenţa dintre noi şi Voluntari să nu existe sau să fie una minoră. Pentru jucători, o promovare în Liga I însemna un lucru deosebit, mai ales că avem o echipă tânără, formată în mare parte din jucători crescuţi aici. Probabil că experienţa jucătorilor adverşi şi-a spus cuvântul. Mă gândesc la golul pe care l-am primit în meciul tur. Chiar şi acum, au rămas stăpâni pe ei la executarea loviturilor de la 11 metri. Pe noi, importanţa momentului ne-a apăsat prea tare. Nimeni nu avem vreo garanţie că dacă ar fi executat altcineva, altul ar fi fost deznodământul. Şi vă dau un exemplu, Cristi Cherchez, lucrăm împreună de patru ani şi nu a ratat nicio lovitură de la 11, aceasta este prima. Nu cred că alegerea lui poate fi considerată o alegere greşită. Ne gândim că poate dacă nu era acea greşeală de arbitraj din minutul 48, din meciul tur, când am avut un penalti foarte clar, deznodământul era altul”, a declarat Croitoru, la Digi Sport.

FC Voluntari va evolua şi în sezonul viitor în Liga I, după ce a câştigat, miercuri, în deplasare, cu 3-0, la executarea loviturilor de departajare, barajul de menţinere/promovare, cu Chindia Târgovişte. La finalul timpului regulamentar de joc şi după prelungiri scorul a fost 1-0 (0-0) pentru gazde, la fel ca în partida de la Voluntari. În minutul 67, Denis Ciobotariu a marcat cu capul, după o centrare a lui Cherchez, de pe partea stângă.

La loviturile de departajare, Chindia nu a marcat niciun gol, Cherchez, Pencea şi Neguţ ratând. Pentru Voluntari au marcat Cernat Marinescu şi Leasă, în timp ce Răuţă a ratat.