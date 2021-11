NICIO JUCĂTOARE DE LA CSM TÂRGOVIȘTE, ÎN LOTUL NAȚIONAL DE BASCHET FEMININ

Reprezentativa feminină de baschet a României a început de joi seară o nouă campanie de calificare europeană, Acvilele pregătite de antrenorii Dan Calancea și Carmin Popa evoluând în cadrul Grupei C din FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers împotriva selectionaței similare a Islandei. Partida a fost găzduită de Sala Polivalentă Dinamo din București iar fanii baschetului și nu numai au avut ocazia să urmărească în direct prima confruntare oficială a Acvilelor din această campanie pe DIGI SPORT, cu începere de la ora 18:00. După câteva zile de pregătire, la finele antreamentului de dimineață, selecționerul Dan Calancea a stabilit și numele celor 12 Acvile care au intrat joi seară sub lumina reflectoarelor pentru confruntarea cu baschetbalistele din Islanda. Cel de-al doilea meci al naționalei României din această primă fereastră continentală va avea loc duminică seara, la Almeria, cu puternica selecționată a Spaniei, partida urmând să fie transmisă în direct de DIGI SPORT, cu începere de la ora 19:00.

Aflată de câteva zile în pregătire la București, naționala României a efectuat un nou antrenament în Arena de Baschet, la finalul căruia selecționerul Dan Calancea și secundul Carmin Popa au anunțat numele celor 12 Acvile care au intrat joi sub lumina reflectoarelor pentru primul meci oficial din această campanie de calificare europeană. Astfel, mai jos vă prezetăm numele sportivelor care vor juca împotriva Islandei:

Florina STANICI (Rapid București) Ștefania CĂTINEAN (ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Ioana GHIZILĂ (ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Alina PODAR (ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Ecaterina ARMANU (CSTB Olimpia CSU Brașov)

Marta FODOR (CSM Satu Mare) Teodora NEAGU (ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Dora ARDELEAN (CSM Satu Mare) Alexandra GHIȚĂ (FCC Baschet UAV Arad)

Nicolett ORBAN (ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Sonia CAZACU (Rapid București) Anisia CROITORU (ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe)

Reamintim că staff-ul tehnic al naționalei României este format din:

Dan CALANCEA – antrenor principal Carmin POPA – antrenor secund Vasile OSEAN – doctor Adina VILCU – kinetoterapeut Traian RACU – team manager

Echipele României și Islandei vor efectua antrenamentele de acomodare în Sala Polivalentă Dinamo, arena ce a găzduit confruntarea inaugurală de joi seară. După meciul cu Islanda, Acvilele au rămas în pregătire în București pentru confruntarea cu selecționatei Spaniei, programată să se desfășoare la Almeria, în data de 14 noiembrie 2021, cu începere de la ora 19:00. Pentru meciul cu Spania, selecționerul Dan Calancea ar putea face unele modificări, în cantonament mai fiind prezente și sportivele Carla POPESCU (CSM Târgoviște) și Bianca FOTA (Phoenix CSU Simona Halep Constanța). La fel ca și în cazul jocului de la București, DIGI SPORT va transmite în direct și întâlnirea Spania -România, de la ora 19:00.

Menționăm că, în conformitate cu legislația în vigoare, la partida România – Islanda este interzis accesul spectatorilor. Jocurile din cadrul FIBA Women’s EuroBasket 2023 Qualifiers se desfășoară conform regulamentelor și Protocolului Medical FIBA, precum și a prevederilor legislative din țările gazdă.