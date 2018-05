Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor, principala cauză de producere a accidentelor de circulaţie pe raza municipiului Târgovişte

Share This





















In perioada ianuarie – aprilie a.c., pe raza municipiului Târgovişte au fost înregistrate 34 de accidente de circulaţie, dintre care două grave şi 32 uşoare, soldate cu rănirea gravă a 7 persoane şi vătămarea corporală uşoară a altor 35.

Incălcarea regulilor privind acordarea priorităţii de trecere pietonilor a reprezentat principala cauză de producerea a accidentelor de circulaţie (12).

Următoarele trei cauze au fost neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor (5), neadaptarea vitezei la condiţiile de drum (4) şi indisciplina pietonală (4).

De asemenea, pe fondul neasigurării la schimbarea direcţiei de mers s-au produs 4 accidente rutiere, iar ca urmare a depăşirilor neregulamentare, alte 3. În ceea ce priveşte locul producerii, cele mai multe accidente s-au înregistrat pe Bulevardul I. C. Brătianu, strada Colonel Băltăreţu, Aleea Sinaia, Bulevardul Independeţei, Mircea cel Bătrân, Tudor Vladimirescu, Şoseaua Găeşti şi Calea Bucureşti. In zilele de luni, miercuri şi joi s-au produs cele mai multe accidente. Analizând ora producerii, se poate observa că în intervalele orare 09.00-11.00, 12.00-13.00, 15.00-17.00 şi 18.00-20.00, a fost înregistrat cel mai mare număr de evenimente rutiere. Datorită prezenţei active în trafic a poliţiştilor, se înregistrează un trend descendent în ceea ce priveşte accidentele de circulaţie produse în municipiul Târgovişte. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, evenimentele rutiere grave scad cu 71%, iar cele uşoare cu 8,5%.

Poliţia rutieră adresează mulţumiri participanţilor la trafic care au înţeles necesitatea respectării regulilor de circulaţie.