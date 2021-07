Nazare l-a supărat pe Cîţu

Conform unei ştiri, postată ieri, la ora 12.29, pe site-ul Realitatea.net, unul dintre cele mai obiective site-uri de actualităţi, de către Dana Bărăgan, în Guvern au loc epurări. Premierul Florin Cîţu l-a revocat, ieri, din funcţie pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Ministrul a fost anunţat de premier în cadrul şedinţei Executivului desfăşurate la Palatul Victoria, despre faptul că a transmis la Palatul Cotroceni scrisoarea de revocare a sa din funcţie. Florin Cîţu va asigura el însuţi interimatul la Finanţe. Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, deputatul PNL Dan Vâlceanu, un apropiat al lui Cîţu, sar afla „în cărţi” pentru a-i lua locul lui Nazare. Informaţia nu fost confirmată şi de premier. Nazare nu este singurul luat în vizor, şi asta deoarece ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ar putea fi remaniat şi el, dar nici această informaţie nu a fost confirmată de şeful Executivului.

De mai bine de o lună există nemulţumiri legate de modul în care ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerului. De altfel, miercuri a avut loc o discuţie între premierul Florin Cîţu şi liderul PNL Ludovic Orban legată de o posibilă remaniere în acest guvern.

Ar fi a doua remaniere făcută de premierul Cîţu de când actuala Coaliţie a preluat conducerea, după cea a lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătăţii.

Administraţia Prezidenţială a confirmat că cererea de revocare a lui Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor a ajuns la Cotroceni.

Rămâne de văzut ce decizie va lua şeful statului, dar şi ce reacţie va provoca o astfel de decizie în cadrul Coaliţiei de guvernământ.

Oficial, premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare.

„După o discuţie cu membrii coaliţiei marţi seara, în care i-am anunţat că am cerut demisia ministrului Finanţelor Publice, acesta a informat că nu doreşte să-şi dea demisia şi preferă să fie revocat. Ieri, după încă o discuţie cu membrii coaliţiei la prima oră, am transmis preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcţia de ministru al Finanţelor”, a declarat Cîţu, după şedinţa de Guvern.