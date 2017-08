NAŢIONALA LUI CĂTĂLIN TĂNASE SE PREGĂTEŞTE PENTRU TURNEUL FINAL DE LA DUBLIN

Share This





















Reprezentativele de cadete şi junioare ale României au plecat spre Franţa şi Irlanda, urmând ca din data de 4 august să evolueze în cadrul FIBA U16 Women European Championship şi FIBA U18 Women European Championship. Tricolorele U16 pregătite de antrenorii Mădălin Piperea şi Romela Cristea vor juca la Bourges (Franţa) în cadrul grupei C din primul eşalon continental, împotriva Ungariei, Serbiei şi Italiei, în vreme ce tricolorele U18 pregătite de antrenorii CătălinTănase, Larisa Toma şi Monika Brosovszky-Boriga vor juca la Dublin în cadrul Grupei C din cel de-al doilea eşalon european, împotriva Olandei, Norvegiei, Georgiei, Elveţiei şi Israel.

Baschetul feminin juvenil românesc va fi reprezentat în următoarea perioadă pe două „fronturi” europene, naţionala de cadete urmând să intre din 4 august în focurile FIBA U16 Women European Championship, Division A, iar reprezentativa de junioare să evolueze tot din 4 august în FIBA U18 Women European Championship, Division B. Singura naţională juvenilă care va evolua în această vară în primul eşalon continental, echipa feminină U16 a României, are o misiune extremă de dificilă la Bourges, tinerele baschetbaliste pregătite de antrenorii Mădălin Piperea şi Romela Cristea urmând să se confrunte cu puternicele reprezentative ale Ungariei, Serbiei şi Italiei în cadrul grupei C. După o perioadă de pregătire în care a combinat meciurile de verificare cu antrenamentele tehnico-tactice, staff-ul tehnic al naţionalei U16 a decis să se bazeze în confruntările de pe prima scenă continentală pe următoarele sportive: Ştefania CATINEAN, Adina CICIOVAN, Ana GLISICI, Ştefania IONESCU, Mara

MARTONOS, Bianca NAN, Anamaria POP, Daria RUSU, Ilinca PAUN, Claudia SANDU, Ruxandra STEGARUS şi Laura VAIDA. Delegaţia României este condusă de Adriana Pricop, membru al Consiliului Director al

FRB.

Conform calendarului competiţional anunţat de FIBA, iată cum arată programul meciurilor pe care naţionala noastră le susţine în prima fază a competiţiei europene:

04 august

România – Ungaria (ora 19:30)

05 august

Italia – România (ora 19:30)

6 august

România – Serbia (ora 17:15)

După disputarea meciurilor din grupe, vor avea loc meciuri de baraj pentru stabilirea grupelor 1-8 şi 9-16.

Tot în aceste zile a plecat spre Irlanda naţionala de junioare a României, care va evolua la Dublin, în perioada 413 august, în cadrul FIBA U18 Women European Championship, Division B. O echipă care are în componenţă câteva dintre sportivele care anul trecut au reuşit la Oradea să obţină medaliile de argint ale FIBA U16 Women European Championship, Division B, şi implicit să acceadă în primul eşalon continental, performanţa de care beneficiază în aceste zile reprezentativa noastră aflată la Bourges. După o intensă campanie de pregătire şi mai multe meciuri amicale în care staff-ul tricolor a testat potenţialul lotului, antrenorii Cătălin Tănase, Larisa Toma şi Monika Brosovszky-Boriga, sprijiniţi de directorul tehnic Ioan Valerian, au decis să meargă la Europene pe mâna următoarelor sportive: Alexandra GHIŢĂ, Irina PARAU, Maria

FERARIU, Teodora ARMANU, Sarah DUMITRESCU, Nicolett ORBAN, Carla POPESCU, Denisa VATI, Teodora MANEA, Roberta SALATIOAN, Anamaria

VIRJOGHE, Daiana TANASE. Conform calendarului competiţional anuntat de FIBA, iată cum arată programul meciurilor pe care naţionala noastră le susţine în prima fază a competiţiei europene:

04 august

Elveţia – România (ora 22:30)

05 August

România – Georgia (ora 20:15)

06 august

Norvegia – România (ora 22:30)

08 august

România – Israel (ora 22:30)

09 august

Olanda – România (ora 20:15)

După disputarea meciurilor din prima fază, primele două clasate din fiecare grupă vor accede în seria valorică 1-8, continuând lupta pentru podium şi implicit pentru promovarea în primul eşalon.