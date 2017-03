Narcis Marina, printre jucătorii din Liga a III-a convocaţi la o acţiune de scouting a FRF

Share This





















La Centrul Naţional de Fotbal Buftea, de la ora 11:00, noul selecţioner al echipei naţionale Under 21 a României, Daniel Isăilă, a participat la o acţiune de scouting cu jucători de Liga a 3-a, la care au participat 44 de fotbalişti. Aceştia au fost împărţiţi în 4 echipe, care au disputant două meciuri.

Reprezentanţii mass-media vor avea acces la această acţiune.

Jucătorii convocaţi pentru acţiunea de selecţie -Buftea – 13 martie 2017 Portari

Robert Geantă (Înainte Modelu) Cătălin Suciu (AFC Unirea 1924 Alba lulia) Alexandru Gudea (Concordia Chiajna II) Octavian Vâlceanu (Viitorul Domneşti) Fundaşi

Claudiu Maftei (Metalurgistul Cugir) lonuţ Fărîmă (Viitorul Domneşti) Daniel Dan (UTA Bătrâna Doamnă II) Adrian Ciul (Olimpia Satu Mare) Malik Puşcatu (Gaz Metan Mediaş II) Marius Drăghici (CSM Lugoj) Bogdan Manole (Înainte Modelu) Paul Hreniuc (CSU Craiova II) Narcis Marina (FC Aninoasa) Denis Brânzan (CS Pandurii Tg. Jiu II) Mircea Stupu (Naţional Sebiş) Roberto Bratu (AFC Hermannstadt) Mihai Şandru (SCM Piteşti) Ionuţ Ban (Luceafărul Oradea) Ciprian Perju (Academica Clinceni) Marius Halmaghe (FC Voluntari II) Mijlocaşi lonuţ Baniţă (Viitorul Domneşti) Claudiu Tofan (FC Dinamo ll) Daniel Munchiu (Metalosport Galaţi) Diego Alupoaie (AFC Hărman) George Monea (FC Hermannstadt) Gabriel Coţi (FC Zalău) Mădălin Răileanu (AFC Astra ll) Adrian Gherasim (Unirea Slobozia) Mihai Maxin (Unirea Jucu) lulian Cuc (Luceafărul Oradea) Mihai Tudor (Viitorul Domneşti) Bogdan Danciu (Dunărea Călăraşi) Paul Paţurcă (Viitorul Domneşti) Roberto Grecu (SCM Piteşti) Alexandru lzmană (Ştiinţa Miroslava) Cosmin Bîrnoi (ACS Poli Timişoara ll) Cristian Pădurariu (ACS Poli Timişoara ll) Ştefan Niculae (FC Metaloglobus) Atacanţi

Vlad Bărbulescu (Viitorul Domneşti) Lucian Neaţă (FC Dinamo ll) Denis Golda (Ripensia Timişoara) Angelo luga (Naţional Sebiş) Mihai Bilciurescu (FC Metaloglobus) Marius Ene (FC Voluntari ll)

Cantonament în Spania

Naţionala României Under 21 pregătită de Daniel lsăilă va susţine un stagiu de pregătire la Marbella, în Spania, în perioada 21-28 martie. Cu această ocazie, tricolorii vor susţine şi două meciuri amicale, cu reprezentativa Rusiei, pe 24 martie, şi cu Danemarca, pe 27 martie.

Cele două partide de verificare vor fi primele meciuri ale lui Daniel lsăilă pe banca tehnică a reprezentativei Under 21 înaintea startului preliminariilor pentru turneul final al Euro 2019, care va avea loc în Italia. Drumul spre Euro începe în Liechtenstein Tragerea la sorţi pentru preliminariile Euro 2019 s-a desfăşurat la finalul lunii ianuarie, la Nyon. Selecţionata noastră formată din fotbalişti născuţi începând cu 1 ianuarie 1996 a fost repartizată în Grupa 8, alături de Portugalia, Elveţia, Ţara Galilor, Bosnia Herţegovina şi Liechtenstein.

Preliminariile sunt programate să înceapă în luna martie a acestui an, urmând a se încheia în noiembrie 2018, odată cu disputarea meciurilor de baraj. Selecţionata noastră va disputa însă primul joc oficial pe 13 iunie, în Liechtenstein.

Grupa României în preliminariile CE 2019 Portugalia Elveţia ROMÂNIA Ţara Galilor Bosnia Herţegovina Liechtenstein

PROGRAM

28.03.2017 Bosnia Herţegovina – Liechtenstein 13.06.2017 Liechtenstein – ROMÂNIA, Elveţia – Bosnia Herţegovina

01.09.2017 Bosnia – ROMÂNIA, Elveţia – Ţara Galilor 05.09.2017 ROMÂNIA – Elveţia, Portugalia – Ţara Galilor 05.10.2017 Liechtenstein – Ţara Galilor 06.10.2017 Elveţia – ROMÂNIA

10.10.2017 Liechtenstein – Elveţia, Bosnia Herţegovina -Portugalia

10.11.2017 ROMÂNIA – Portugalia, Ţara Galilor – Bosnia Herţegovina

14.11.2017 Ţara Galilor- ROMÂNIA, Portugalia – Elveţia

23.03.2018 Bosnia Herţegovina – Ţara Galilor, Portugalia

– Liechtenstein

27.03.2018 Elveţia – Portugalia, Liechtenstein – Bosnia Herţegovina

07.09.2018 Portugalia – ROMÂNIA, Bosnia – Elveţia, Ţara Galilor – Liechtenstein

11.09.2018 ROMÂNIA – Bosnia Herţegovina, Ţara Galilor

– Portugalia, Elveţia – Liechtenstein 11.10.2018 Liechtenstein – Portugalia 12.10.2018 ROMÂNIA – Ţara Galilor

16.10.2018 ROMÂNIA – Liechtenstein, Ţara Galilor -Elveţia, Portugalia – Bosnia Herţegovina

*Se califică direct la turneul final câştigătoarele celor nouă grupe, în timp ce patru ocupante ale locurilor secunde cu cel mai bun punctaj vor disputa un play-off. Echipele care se vor impune în meciurile de baraj merg, de asemenea, la Campionatul European.Turneul final va fi găzduit de Italia, echipă calificată direct.