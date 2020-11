Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa şi-a redeschis porţile

Unul dintre cele mai apreciate muzee dâmboviţene şi-a redeschis astăzi, porţile, în prezenţa preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa (CJD), Corneliu Ştefan, a vicepreşedintelui Luciana Cristea, a senatorilor Titus Corlăţean şi Ionuţ Vulpescu, a primarului oraşului Pucioasa, Constantin Ana şi a altor oficialităţi locale şi judeţene. Este vorba despre Muzeul de Etnografie şi Folclor Pucioasa, unitate aflată în componenţa Complexului Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte (CNMCD), care în ultimele luni a fost închisă pentru lucrări de reorganizare a spaţiului expoziţional. Evenimentul de astăzi se înscrie în seria manifestărilor dedicate „Nopţii Muzeelor”, eveniment cultural european cu tradiţie, foarte apreciat de public, aşa cum a declarant gazda manifestărilor, directorul CNMCD, Ovidiu Cîrstina.

Preşedintele CJD, Corneliu Ştefan s-a declarant impresionat de exponatele muzeului dâmboviţean, manifestându-şi speranţa că turiştii nu vor întârzia să-i treacă pragul, în ciuda perioadei dificile pe care o parcurgem: „Mă bucur să redeschidem această bijuterie culturală, nu întâmplător astăzi, aici. Cred că de aici, de la Pucioasa trebuie să se audă un ecou pentru a redeschide viaţa culturală din judeţul Dâmboviţa. Judeţul Dâmboviţa este o mină de aur, din punct de vedere cultural şi deţine un patrimoniu deosebit nu doar pe plan naţional, ci şi internaţional (…) Ne-am asumat proiecte majore pentru viaţa culturală, iar acesta este doar un prim pas pentru a deschide judeţul la nivel naţional, pentru că dorim să scoatem judeţul la lumină, din punct de vedere cultural.”

La rândul său, edilul oraşului Pucioasa, Constantin Ana, a mulţumit oficialităţilor pentru sprijinul acordat şi a anunţat că îşi propune înfiinţarea unui nou muzeu, al băilor Pucioasa, care să conţină şi un muzeu al textilistului.

„Le mulţumesc tuturor celor care s-au implicat în acest proiect, dar în primul rând doamnei vicepreşedinte Luciana Cristea, pentru că în ultimii patru ani cu ea am avut un dialog constant şi a fost cea care a insistat pentru realizarea acestei

investiţii. Aşa cum vedeţi, parteneriatul dintre primăria Pucioasa şi CJD este unul real, consistent şi chiar am avut o discuţie mai devreme, se vede că suntem sub lupa actualului preşedinte, în sensul bun al cuvântului, pentru că am găsit sprijin pentru toate problemele noastre. Chiar săptămâna trecută Spitalul Orăşenesc Pucioasa a primit un sprijin de 200 de mii de lei, util pentru întreaga comunitate deservită de această unitate.”

Fost ministru al culturii, senatorul Ionuţ Vulpescu şi-a mărturisit bucuria pentru că în acest final de săptămână în care este marcată Noaptea Muzeelor, la Pucioasa se redeschide acest obiectiv.

„Când totul se închide în România, iată că aici, la Pucioasa, se redeschide ceva în zona culturii şi aş vrea să-i felicit pe preşedintele consiliului judeţean, Corneliu Ştefan, pe vicepreşedintele Luciana Cristea pentru efortul făcut şi pentru că au ales, în mod simbolic, această zi (.) Consiliul Judeţean Dâmboviţa administrează un patrimoniu extraordinar, aici în judeţ, sunt 15 muzee, care trebuie vizitate nu doar astăzi, dar şi în general. Preşedintele CJD a vorbit în ultimele zile despre un plan judeţean de dezvoltare locală şi vă asigurăm că, în acest plan, cultura va juca un rol major. În scurtă vreme vom prezenta acest plan de promovare a patrimoniului extrem de important pe care în are judeţul Dâmboviţa, o chestiune de zile deja.”

Şi senatorul Titus Corlăţean a subliniat importanţa punerii în valoare a patrimoniului naţional-cultur-al şi a sprijinului şi implicării autorităţilor judeţene pentru ca acestea să ajunge în atenţia publicului.

„Noi avem nevoie de o prezenţă turistică, de prezenţa celor care cunosc, poate, mai puţin judeţul Dâmboviţa, sau lucrurile extraordinare pe care istoria, cultura dâm-boviţeană le au aici cu rădăcini puternice. De aceea, proiectul la care se lucrează va include printre altele şi circuite turistice în care copii din şcoli vor putea cunoaşte toate obiectivele din judeţ. Avem nevoie de o zi în care copiii din şcoli să participe şi să descopere acest judeţ.”

După vizitarea muzeului, autorităţile prezente au semnat în cartea de onoare, lăsând câte un gând despre emoţia întâlnirii cu obiecte ce amintesc de copilăria în satul patriarhal românesc.

Muzeul de Etnografie şi Folclor

Pucioasa, adăpostit în „Casa Dobrescu”, şi-a deschis porţile pentru public în anul 1976. Expoziţia, amenajată în această casă, ilustrează istoria scrisă şi nescrisă a oraşului Pucioasa, a modului în care oamenii acestei aşezări s-au exprimat dea lungul timpului din punct de vedere economic, social şi cultural şi au reuşit să transforme Pucioasa dintr-o aşezare sătească într-o staţiune balneoclimaterică vestită atât în ţară, cât şi peste hotare, datorită miraculoaselor sale izvoare.

Dacă la parterul clădirii veţi descoperi viaţa patriarhală a Pucioasei, o imagine grăitoare şi autentică a muncii, inventivităţii şi sensibilităţii ţăranului român (ocupaţiile tradiţionale, meşteşuguri, portul tradiţional, obiceiuri, dar şi un interior tradiţional local), la etaj, prin intermediul fotografiilor, mobilierului şi vestimentaţiei de epocă, puteţi cunoaşte viaţa citadină, prosperă şi tumultoasă a oraşului, aspecte semnificative din perioada sa de glorie. Publicul poate admira imagini de la inaugurarea Băncii Populare „Ţăranul” prima bancă de acest gen din ţară, momentul inaugurării oraşului, sărbătorirea semicentenarului Băilor Pucioasa, locuri vestite şi pline de amintiri (Strada Regală, Parcul, Pavilionul din Parc, Hotel Georgescu etc.) şi personalităţi reprezentative ale oraşului.