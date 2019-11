Muncitor prins sub o cupă de agregate minerale

Share This





















La Potlogi, alertă maximă după ce un muncitor a fost prins sub un buncăr pentru descărcarea agregatelor minerale, la o balastieră din localitate. Muncitorul, ce se afla în incinta balastierei, a fost prins sub balast, în buncărul pentru descărcarea agregatelor minerale. Până la sosirea pompierilor de la ISU Dâmboviţa, ce au intervenit printr-un echipaj de ambulanţă SMURD, de la Garda Potlogi, muncitorul a fost extras de sub balastul de agregate minerale, dar se afla în stop cardio-respirator.

După intervenţia celor de la SMURD, pacientul a fost resuscitat ( până la apariţia semnelor vitale, puls şi respiraţie).Ulterior ,tânărul de 29 de ani a fost predat unui echipaj SAJ DB, acesta transportându-l la un elicopter SMURD, bărbatul fiind transferat la un spital din Capitală pentru investigaţii suplimentare.