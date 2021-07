Munca la negru devine tot mai costisitoare: 20.000 de lei amendă pentru fiecare caz depistat!

In conformitate cu Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2021 şi obiectivele specifice ale instituţiei, la nivelul tuturor inspectoratelor de muncă din ţară, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă fără forme legale, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor. Acţiunea a avut ca scop diminuarea fenomenului muncii nedeclarate, identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor, conştientizarea consecinţelor sociale şi economice pe care munca fără forme legale le produce şi respectarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.

„Subliniem faptul că persoanele care lucrează „la negru” sunt lipsite de protecţie socială, nu au siguranţa muncii prestate şi, de cele mai multe ori, îşi desfăşoară activitatea în condiţii precare, fără echipamente corespunzătoare şi fără a li se respecta drepturile. Munca nedeclarată presupune un risc şi pentru angajator, întrucât acesta nu are posibilitatea legală de a-i responsabiliza pe muncitori pentru eventualele prejudicii produse şi, nu în ultimul rând, bugetul de stat este prejudiciat prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

In cadrul acţiunii au efectuat controale privind modul de respectare a regulilor de sănătate şi protecţie în muncă şi inspectorii SSM, care au urmărit respectarea normelor de protecţie a integrităţii fizice a angajaţilor, instruirea acestora şi întocmirea planurilor proprii SSM.

La nivelul judeţului Dâmboviţa, inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă au efectuat 31 de controale în domeniul relaţiilor de muncă şi 19 în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, toate la angajatori din domeniul construcţiilor. Au fost aplicate 41 de sancţiuni contravenţionale, din care 6 amenzi, în valoare totală de 96 de mii de lei. Dintre acestea, două sancţiuni, în valoare totală de 80 de mii de lei, au fost acordate unui număr de doi angajatori, care aveau la muncă 4 persoane fără forme legale”, a precizat inspectorul şef al ITM Dâmboviţa, Marius Lixandru.

In domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă, s-au depistat deficienţe ca nepurtarea echipamentului de protecţie, lipsa instruirii periodice a angajaţilor, lipsa planului propriu SSM, plan propriu neavizat de coordonatorul SSM sau lipsa supravegherii stării de sănătate a angajaţilor.