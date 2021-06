Motoarele se vor auzi iar pe Dealul Sângeriş: Circuitul morenar găzduieşte a şasea etapă naţională de ENDUROCROSS

După un an de pauză, din cauza pan-demiei, tradiţia revine la Moreni. Cea de a IV-a etapă din cadrul Campionatului Naţional Individual al României la Endurocross se va desfăşura pe circuitul de la Sângeriş, din municipiul Moreni, sâmbătă 19 iunie 2021, de la ora 10.00. Organizarea este asigurată de Clubul Sportiv Municipal Flacăra Moreni şi Primăria Municipiului Moreni, în partene-riat cu Federaţia Română de Motociclism şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Sportivii sunt aşteptaţi să concureze pe un nou circuit, care este în curs de amenajare.

În ultimii doi ani, timp în care Secţia de Motociclism de la Clubul Flacăra Moreni a fost consolidată şi dezvoltată, performanţele sportivilor legitimaţi nu au întârziat să apară. Astfel, clubul morenar are campioni naţionali şi vice-campioni naţionali, dar şi clasări foarte bune în etapele naţionale şi în clasamentele federaţiei de la finalul fiecărui an – atât la ramura Endurocross, cât şi la ramura Motocros.

La Flacăra Moreni s-a creat o echipă adevărată, unită, determinată pentru performanţă, o echipă cu suflet şi de suflet. Cu sportivi buni, cu sportivi implicaţi, cu sportivi pentru care pasiunea pentru motociclism a depăşit cu mult orice alte preocupări personale.

Din cauza reglementărilor legislative în vigoare, organizatorii informează că accesul spectatorilor este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. De asemenea, comercializarea produselor alimentare este interzisă.

„Adrenalină la maxim, un circuit nou la care lucrăm în fiecare zi, chiar dacă plouă sau bate vântul! La Moreni vă aşteaptă un traseu mult mai bun ca în anii trecuţi, mult mai lung şi cu tronsoane dificile în anumite segmente, precum şi cu CP-uri în punctele strategice. La începutul săptămânii viitoare, vor fi publicate atât programul competiţiei, cât şi regulamentul particular. Sper să fim gazde cât mai bune şi toţi participanţii să se bucure de o experienţă de neuitat pentru că Moreniul are tradiţie în motoci-clism încă de dinainte de 1989 şi more-narii sunt oameni foarte primitori, implicaţi şi pasionaţi de acest sport. Mă bucur că am alături de mine o echipă de sportivi care se implică permanent şi sunt fericit că, în acest an, avem o echipă de organizare şi un staff aşa cum ar fi trebuit să fie întotdeauna. Îi aşteptăm la Moreni pe toţi sportivii din România de la Endurocross cu mare drag!”, a declarat Adrian Stângă, delegat oficial al Secţiei de Motociclism a C.S.M. Flacăra Moreni.