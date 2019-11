Motoare puternice şi multă adrenalină la trialul din cadrul etapei Campionatului Naţional de Off Road

Share This





















A şaptea etapă contând pentru Campionatul Naţional de Off Road , găzduită de Municipiul Târgovişte pentru al Vl-lea an consecutiv, s-a încheiat cum nu se poate mai spectaculos.Organizatorul- Clubul Off Road Bucureşti CORB 44, a programat în această dimineaţă proba de trial, în locaţia dejş cons-crată, din vecinătatea complexului imobiliar „Class Park”. Astfel, după două zile de aventură prin pădurile din zona Şotânga-Doiceşti-Pucioasa, concurenţii şi-au arătat Bucureşti CORB 44, a programat în această dimineaţă proba de trial, în locaţia dejş cons-crată, din vecinătatea complexului imobiliar „Class Park”. Astfel, după două zile de aventură prin pădurile din zona Şotânga-Doiceşti-Pucioasa, concurenţii şi-au arătat sportive Standard, Open, SSV, Extrem cât şi pentru cele două clase Promo şi Hobby. A fost o etapă reuşită a campionatului de Off Road la Târgovişte şi pentru asta merită felicitaţi organizatorii şi în mod deosebit Roxana Ciuhules-cu şi Silviu Bulugioiu.