Motoare puternice și adrenalină la Corb Adventure Days 2021

Roxana Ciuhulescu, Silviu Bulugioiu, Ovidiu Nedelcu și Cătălin Mile au susținut o conferință de presă în care au prezentat ultimele detalii organizatorice și privind participarea la etapa a 5-a din Campionatul Național de Off Road, care va debuta vineri la Șotânga și se va încheia duminică, 10 octombrie.

Corb Adventure Days este o etapă de tradiție iar acum, în 2021, aceasta a ajuns la a VlII-a ediție – a precizat

Sportiv (F.R.A.S.) și Comisiei Naționale de Off Road și este marcată, din păcate, de exacerbarea crizei medicale, una dintre consecințe fiind anularea etapei de trial care, în anii anteriori, a făcut deliciul publicului iubitor de sporturi cu motor.

În rest, a fost păstrat formatul deja clasic al competiției: Startul și finișul sunt comune pentru toate clasele Standard, Challenge, Open, SSV, Extrem și Hobby. Toate se vor desfășura în locul deja binecunoscut: Șotânga, Dâmbovița.

Ca în fiecare an, a precizat Silviu Bulugioiu, au fost pregătite trasee frumoase și pline de aventură, astfel că fiecare zi va fi o nouă provocare. Traseele vor avea între 60 și 80 km lungime și vor fi diferențiate ca grad de dificultate, în funcție de categoria de participare. Se merge pe formatul clasic al unei etape de campionat cu două zile de off-road și festivitatea de premiere în ziua a treia.

La clasa Standard echipajele vor parcurge un traseu de aproximativ 80 km /zi, cu un grad de dificultate adaptat acces-tei clase, în timp ce la Challenge, sportivii vor parcurge un traseu ușor diferit, mai greu dar cu același nr. de kilometri. Concurenții clasei Open vor avea de parcurs zilnic un traseu de aproximativ 60 km. La Clasa Extrem, sportivii își vor demonstra abilitățile pe cei aproximativ 60 km pe care îi vor parcurge într-o zi, în timp ce la SSV (Side by Side), sportivii vor avea un traseu zilnic tot de 60 km.

Clasa Hobby este categoria pentru cei care vor

să se acomodeze cu rigorile unui concurs înainte de a face pasul către Campionatul Național de Off Road. Participanții acestei clase, vor avea de parcurs zilnic un traseu de aproximativ 80 km. Traseul este un antrenament pentru navigatori și o ocazie pentru toți participanții de a-și testa capacitățile și abilitățile de pilotaj, viteza de reacție și adaptabilitate la echipă. Concurenții se acomodează cu atmosfera și își cunosc viitorii adversari. Copiloții vor avea ocazia să navigheze pe Road Book și, ca măsură de siguranță, vor primi un track pentru confirmarea pozițiilor.

La probă sunt acceptate doar mașini de teren cu tracțiune 4×4 și anvelope cu profil minim AT. Sportivii clasei Hobby vor avea mai multe probe speciale, stagii de navigare, dar și aplicații practice (teorie și practică privind ABC-ul în off road). Această clasă nu punctează în Campionatul Național de Off Road.

În etapa de la Șotânga va fi premiat și echipajul care dă dovadă de team spirit / fair play.

Staff-ul competiției a scos în evidență buna colaborare cu autoritățile locale și alte instituții publice dâmbovițene, între care ISU, care va asigura inclusiv o autospecială de descarcerare. Până la ora conferinței, se înscriseseră în concurs aproape 60 de participanți.

Organizatorii fac apel la respectarea măsurilor de distanțare socială și respectarea recomandărilor autorităților pentru stoparea răspândirii pandemiei.

Totodată, CORB 44 își rezervă dreptul de a modifica traseele și orarul competițional, dacă starea vremii va periclita desfășurarea etapei în condiții de siguranță.

Din pricina condițiilor actuale, organizatorii sunt nevoiți să păstreze această ediție a CORB 44 Adventure Days doar pentru sportivi și echipele lor. Fanii sunt rugați să urmărească online competiția, fiindu-le promise cât mai multe imagini spectaculoase de pe traseele celor două zile de concurs.