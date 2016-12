Moş Crăciun dăruieşte cărţi!

Share This





















Moş Crăciun are la dispoziţie o multitudine de titluri, dacă doreşte ca printre darurile pe care le face copiilor sau adulţilor să includă şi o carte bună. Grupul Editorial All face 10 recomandări în acest sens.

Pentru micuţii pasionaţi de aventurile Pisicilor războinice alegerea cea mai bună a Moşului o reprezintă volumul al VI-lea din această serie de cărţi fenomen. Volumul cuprinde hărţi şi simboluri din viaţa pisicilor războinice.

Copiii cuminţi pot primi de la Moş Crăciun un dar special. Cartea „Tătănuş Pipănuş. Câinele-fantomă” îi ajută să descopere o adunătură veselă de animale transparente.

O altă recomandare pe care Grupul Editorial All o face Moşului este „Pixi. Marea carte cu poveşti de noapte bună”. Volumul cuprinde cele mai frumoase 61 de povestioare Pixi, ideale pentru un moment liniştit şi cald în familie, înainte de culcare.

Pe Pixi îl recunoaşteţi după căciuliţa roşie, tunică verde şi cizmuliţele roşii. De-a lungul anilor, poveştile simpaticului spiriduş au cucerit mai multe generaţii.

Seria PIXI numără peste 2.000 de titluri care s-au vândut în mai mult de 500 de milioane de exemplare în toată Europa, în decurs de 60 de ani de la lansare. Aceste cărţi au creat o lume de basm şi le-au oferit prichindeilor informaţii educative şi amuzante.

Pentru domnişoarele pasionate de arta culinară, cartea „Reţete pentru micile gospodine” este alegerea perfectă.

Laura Adamache, unul dintre cei mai îndrăgiţi bloggeri culinari şi autoarea seriei de mare succes „24 de reţete delicioase şi uşor de preparat”, a creat cea mai fermecătoare carte de bucate pentru micile gospodine. Autoarea transformă bucătăria în locul de joacă preferat.

A găti este o artă, pentru că ne oferă ocazia de a ne exprima creativitatea într-un mod savuros şi încântător. Când păşesc copiii în bucătărie, mereu dornici de a învăţa lucruri noi, arta culinară se transformă într-o joacă, cât ai zice „Poftă bună!”.

O altă carte pe care Moşul o poate lăsa sub bradul de Crăciun este romanul fantasy „Colţi-lungi. Uniunea triburilor”.

Într-o lume modernă, în care oamenii sunt tot mai înstrăinaţi unii de alţii şi, în acelaşi timp, de Natură, ultimele triburi băştinaşe de pe Amazon luptă împotriva urbanizării ce ameninţă jungla. „Fără-Gură alergă cât putea de repede, cu toată agilitatea trupului său suplu. Evită cu uşurinţă lianele care urcau şi coborau, apoi, până la pământ, sărea sprinten peste rădăcinile încâlcite şi se strecura ca o umbră printre trunchiurile copacilor”.

Moş Crăciun nu trebuie să uite nici de cei mari, iar Grupul Editorial All are cinci recomandări importante.

Peste 5 milioane de cititori din întreaga lume au fost cuceriţi de povestea deţinutului australian care a reuşit să evadeze din închisoare. Istoria eroului începe în „Shantaram” şi este reluată în „Umbra muntelui”. Cel de-al doilea roman al său, „Umbra muntelui” („The Mountain Shadow”), a apărut în 2015 şi a fost publicat în limba română la Editura ALL în 2016.

O altă propunere pe care Grupul Editorial All o are pentru Moş Crăciun este „În umbra eşafodului”, un roman inspirat dintr-un caz real.

Margaret Catchpole, femeia care a fost condamnată de două ori la moarte şi a reuşit să scape de fiecare dată, îşi spune povestea, peste veacuri, cu o forţă emoţională care te afectează profund. Margaret Catchpole a existat în carne şi oase, iar scrisorile pe care le-a trimis din exil celor rămaşi acasă au supravieţuit până astăzi. S-a născut în 1762 în Suffolk, Marea Britanie, ca fiică de plugar şi a murit în New South Wales, Australia, în 1819. Faptele ei curajoase, multe săvârşite în goana calului, farmecul şi spiritul ei liber i-au conferit un statut aproape legendar.

Iubitorilor de literatură, Moş Crăciun le poate face o bucurie oferindu-le bestseller-ul internaţional „O sută de nume”.

Cecelia Ahern prezintă un roman captivant, o poveste plină de umor şi sensibilitate care scoate la iveală lucrurile ascunse care ne interconectează vieţile şi ne ţine cu răsuflarea tăiată până la ultima pagină.