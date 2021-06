Mort de beat la volan

Poliţiştii din cadrul Secţiei nr. 5 Poliţie Rurală Voineşti au oprit pentru control, pe raza localităţii, un autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din Căpri-oru.

Poliţiştii au procedat la testarea conducătorului auto cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie a cărei valoare s-a ridicat la peste 1.50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice, iar în cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Totodată, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti, au depistat pe raza oraşului, pe drumul naţional 7, un bărbat în vârstă de 22 de ani, din Valea Caselor, în timp ce conducea un autoturism, deşi nu poseda permis de conducere. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.