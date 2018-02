Moreni: Regal folcloric de Dragobete

Share This





















In municipiul de pe Cricov, pe 24 februarie, a avut loc ediţia a Il-a a Festivalului Naţional de Arte şi Tradiţii Populare „Dragobete – Morenete”, organizat de Clubul Copiilor Moreni şi Asociaţia Culturală Şcoala Art Canto Morena cu sprijinul financiar al Primăriei municipiului Moreni. Juriul a fost format din experţi în folclor şi etnografie: Corina Dragomir, Elena Sima, Maria Popa, Adriana Ion, Mihai Marcel Şoneriu, iar directorul festivalului a fost profesor Daniela Călineţ.

În acest an, trofeul „Dragobete -Morenete” a fost câştigat de ansamblul folcloric Dor Teiuşan din Alba lulia, după un concurs viu disputat, în care au evoluat peste 200 de interpreţi din Târgu Mureş, Reghin, Alba lulia, Berca, Brăila, Întorsura Buzăului, Ploieşti, Târgovişte, Moreni, Bezdead, Gura Ocniţei, Ocniţa, Produleşti, Vaslui, Breaza, Adunaţi, Măgureni, pe secţiunile grupuri folclorice, ansambluri folclorice, dansuri populare, solişti vocali, pictură, cusături, meşteşuguri.

Un moment deosebit în programul evenimentului a fost reprezentat de premierea a trei cupluri din trei categorii de vârstă care au împlinit 1 an, 30 de ani şi 50 de ani de căsătorie.

Sărbătoarea Dragobetelui de la Moreni s-a încheiat cu un spectacol extraordinar în care au evoluat şi au susţinut recitaluri Grupul Art Canto Morena, Ansamblul folcloric Prahoviţa, Corina Dragomir, Elena Sima, Maria Popa, Mihaela Costache şi Valentina Rădoi.