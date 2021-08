Moreni: Niște „aventurieri politici” vor referendum pentru demiterea primarului

La un an de la alegerile locale, la Moreni, cel puțin în capul perdanților din septembrie 2020, campania electorală continuă. Pentru că timpul le permite, când nu pun bețe în roate administrației publice locale, condusă bine de primarul Constantin Dinu, stau și butonează telefoanele, dovedind încă o dată că spațiul virtual suportă mult mai multe, în special neadevăruri și exgerări, decât hârtia. Când nu aruncă cu noroi în municipalitate, se împăunează cu ce n-au făcut. Când primarul prezintă proiecte noi de investiții, această clonă a cetei lui Pițigoi bagatelizează și deformează grosolan realitatea.

Cum spuneam, la Moreni, cel puțin pe Facebook este în toi campania electorală, iar câțiva „anarhiști” și-au pus în cap să facă referendum pentru demiterea primarului Constantin Dinu, un edil cu experiență care, spre deosebire de contestatari, are cu ce veni la judecata morenarilor. Sunt multe realizări în ultimii ani și la fel de multe proiecte în diferite stadii de implementare.

Municipiul Moreni, a spus într-o conferință de presă primarul Constantin Dinu, traversează o perioadă bună, o perioadă fastă. Tot ceea ce s-a lucrat și s-a depus ca și proiecte pentru obținerea de finanțare, a ajuns la maturitate, și din săptămână în săptămână încheiem contracte de execuții de lucrări. Și haideți să le prezint detaliat. Am finalizat lucrările de modernizare la Drumul Comunal DC 9, suntem în faza de recepție a lucrării. S-au terminat lucrările de modernizare a Bulevardului Petrolului și aici suntem în etapa de recepție. Continuăm discuțiile cu constructorul pentru partea cea mai importantă a DJ 710A, este vorba de segmentul de stradă – 22 Decembrie, care leagă Municipiul Moreni de I.L. Caragiale. Aici am ajuns la stadiul premergător turnării stratului de

uzură. A fost recepționat un obiectiv pe care l-am dorit mult pentru more-nari, este vorba despre bazinul de înot, investiție realizată prin CNI. Suntem astăzi în plin proces de implementare a proiectului de modernizare a Spitalului Municipal, pe partea de dotare Ambulatoriu. De asemenea, am finalizat lucrările de asfaltare și modernizare a străzilor Panduri, Ion Negoescu și Eroilor, obiective care au fost realizate în asociere cu Consiliul Județean. Din fonduri europene, suntem în plin proces de modernizare și extindere cu o sală de mese și o sală multifuncțională la Grădinița nr. 4. A fost încheiată și recepționată lucrarea la rețeaua de apă și canal din Cartierul Țuicani, ultimul care nu dispunea de o rețea publică. Rețeaua a fost predată Companiei de Apă și este operată în bune condiții.”

Dintre proiectele care au ajuns la maturitate și a început semnarea contractelor de execuție, primarul Constantin Dinu a nominalizat modernizarea și dotarea Clubului Flacăra, finanțat din fonduri europene, cu o valoare de aproape 90 de miliarde lei vechi. Tot săptămâna trecută a semnat contractul pentru proiectare și execuție pentru pasarela peste Cricov, din zona pieței agro-alimentare, urmează semnarea contractelor de modernizare a străzilor Ana Ipătes-cu, Democrației, Culturii, intrare piață și Aleea Prahovei, străzi pe care se va realiza și canalizare fluvială, tot în cadrul unui proiect european. Toate aceste ultime obiective sunt incluse într-un proiect finanțat prin Axa XIII a Programului Operațional Regional, în valoare de cinci milioane de euro, cel mai mare pe care l-a avut până acum munici

palitatea morenară. Va fi semnat actul adițional la contractul de modernizare a Școlii Gimnaziale nr. 4, unde va fi construită și o sală de sport. Tot pe fonduri europene s-a ajuns în stadiul în faza de semnare a contractului de finanțare pentru amenajarea zonei centrale ca zonă pietonală, zonă de promenadă. Tot prin asociere cu Consiliul Județean vor mai fi modernizate șase străzi -Pompelor, Nicolae Iorga, Cimitirului, Dorobanți, Trifului și parțial Strada Independenței, în etapa a doua a PJDL. A fost depus la Ministerul Dezvoltării proiectul pentru o creșă nouă, cu 70 de locuri și, cu finanțare de la Fondul de Mediu, va fi modernizat iluminatul public. Vor fi înlocuite lămpile cu unele moderne, economice, și va fi amenajat un centru de telegestiune al sistemului. Nu în ultimul rând trebuie amintit proiectul de construire unui sediu nou al primăriei și este analizată oportunitatea construirii, pe fonduri europene, a unei cantine sociale. La toate aceste se adaugă certitudinea realizării unei legături modernizate complet cu reședința de județ, prin cel mai mare proiect de infrastructură de drumuri derulat de Consiliul Județean. Fără pretenția de a fi enumerat aici toate proiectele derulate de administrația locală condusă de primarul Constantin Dinu, suntem de părere că morenarii sunt cei în măsură să spună dacă este mult sau puțin și nu câțiva veșnic nemulțumiți.

Vizavi de toate aceste proiecte și obiective de investiții, realizate într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, marcată de pan-demie și criza conexă din mai toate domeniile de activitate, ne-am întrebat și l-am întrebat chiar pe primarul

Constantin Dinu care ar fi, în opinia sa explicația campaniei de denigrare desfășurată împotriva sa pe rețelele de socializare, prin care se cere chiar un referendum pentru demitere, cu precizarea că nu este pentru prima dată când este ținta unora care nu se pot lăuda cu mare lucru:

„Este vorba despre aventurieri iresponsabili, sunt câțiva indivizi care își doresc să ajungă în poziții de decizie, căutând astfel de forme, în detrimentul rezultatelor obținute la alegeri și cel mai important și mai dureros, în detrimentul cetățenilor și al problemelor pe care dumnealor le au. Motivul care i-a împins la un astfel de gest, și eu am mari dubii că acest demers va continua, sunt următoarele: în primul rând este vorba despre sondajul care a apărut, în care PSD este cotat undeva la 34-35% și depășește coaliția aflată acum la guvernare. Iar dacă trendul se menține, ei își văd zădărnicite visurile de a ajunge în posturi cheie. Apoi, toate aceste investiții, care acum au ajuns la maturitate, sunt în diverse stadii de execuție, nu le pică bine. Este limpede că șansele lor se diminuează iar ultimul lucru care i-a înfierbântat foarte tare a fost faptul că Societatea de Prestări Servicii Municipale a fost într-un proces de selecție și analiză pentru membrii Consiliului de Administrație și al conducerii iar persoanele susținute de această grupare n-au reușit să ia examenul și asta i-a determinat să facă astfel de gesturi. Sunt acțiuni care arată neputința, frustrarea, lipsa de experiență și pot să spun că pentru unii este chiar sinucidere politică.”