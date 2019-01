MORENARUL IVAN NU SE TEME DE ANGLIA!

Share This





















Andrei Ivan are încredere în forţele sale. În 2019 e gata să pună umărul pentru „tricolorii” mici la Campionatul European, dar şi în preliminariile echipei mari.

Ivan are planuri mari în 2019, după ce a jucat, până la 22 de ani, atât la naţionala mare, cât şi sub comanda lui Mirel Rădoi.

Atacantul român a marcat o dată în preliminarii la tineret si nu vrea să rateze turneul final. România e în grupă cu Franţa, Croaţia şi Anglia. „Tricolorii” mici au pierdut cu 1-2 amicalul cu englezii, la Wolverhampton.

„O grupă foarte grea, dar cu Anglia am jucat iarna trecută şi nu a fost aşa de greu, au echipă foarte bună, dar nu au demonstrat nimic”, a declarat Andrei Ivan pentru digis-port.ro.

Ivan e gata să îmbrace din nou şi tricoul naţionalei mari, în campania de calificare pentru Euro 2020.

„Cu Spania va fi foarte greu, cu Norvegia la fel, la naţionala Suediei am doi prieteni, am jucat cu ei la Krasnodar, Claesson şi Grankvist, şi sper să câştigăm contra lor”, a mai spus atacantul lui Rapid Viena. România a învins Suedia cu 1-0 în ultima întâlnire – un amical jucat anul trecut, la Craiova.