MORENARUL IVAN E APROAPE DE UN TRANSFER ÎN FRANŢA

Andrei Ivan este aproape să lase Rusia pentru Franţa. Atacantul de 22 de ani este în vizorul celor de la Angers, echipă care a încheiat ultima ediţie de campionat pe locul 13. Ivan este în vizorul clubului din Ligue 1 după jocurile de la Campionatul European de tineret din Italia. La Angers joacă Jeff Reine Adelaide, unul din componenţii de bază ai naţionalei Franţei U21, iar în trecut a evoluat aici Claudiu Keşeru.

Presa franceză susţine că Ivan ar putea fi achiziţionat pentru 2 milioane de euro de la Krasnodar, echipa din Rusia care nu i-a dat prea multe şanse deşi a plătit Craiovei 3 milioane de euro. Ivan a fost împrumutat sezonul trecut la Rapid Viena, formaţie la care a prins 40 de partide şi pentru care a marcat 3 goluri.

Andrei Ivan a fost titular în naţionala de tineret la primele 2 partide, 4-1 cu Croaţia şi 4-2 cu Anglia, întâlniri în care a ratat câteva ocazii bune. A fost schimbat cu Florinel Coman care a reuşit să impresioneze cu dubla fabuloasă înscrisă în poarta Angliei plus penalty-ul din care Puşcaş a deschis scorul.

Andrei Ivan are 9 prezenţe la România U21 pentru care a marcat 1 gol. Atacantul are şi 7 prezenţe la naţionala mare. Ivan este în acest moment sub contract cu Krasnodar, echipă cu care are o înţelegere valabilă până în vara lui

2022.

Krasnodar a refuzat prima ofertă pentru Andrei Ivan

Gigi Becali a mai făcut o ofertă pentru Ivan, în această vară. Finanţatorul FCSB a oferit 750.000 de euro, dar ruşii nu au vrut să audă, considerând că suma este prea mică.

„Gigi a făcut o ofertă pentru Ivan. Nu ştiu ce va fi, dar vă pot spune că oferta nu a fost acceptată de Krasnodar. Dar uşa rămâne între-deschisă, se negociază”, a anunţat MM, în urmă cu aproximativ o lună.

Andrei Ivan a răspuns diplomatic când a fost întrebat de oferta de la FCSB. „Sunt bucuros că cei de la FCSB sunt interesaţi de mine, dar momentan am contract cu Krasnodar şi nu pot să comentez nimic”, a spus atacantul.

Andrei Ivan este dorit şi la Craiova

FCSB nu este singura care-l vrea pe Andrei Ivan, Craiova s-a interesat şi ea de serviciile jucătorului. Sorin Cârţu susţine că internaţionalul de tineret şi-ar dori să revină în Bănie.

„Ivan vrea să vină la Craiova. Dacă se iveşte oportunitatea şi ne putem mişca financiar, ar fi unul dintre cei mai importanţi jucători. Deocamdată Krasnodar nu a spus nici că îl dă, nici că nu îl dă. Probabil aşteaptă Campionatul European. Dar cel mai important e unde vrea fotbalistul să joace”, a spus Cârţu, la Digi Sport.