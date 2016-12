MORENARUL ANDREI IVAN, LOCUL 37 ÎN EUROPA. Dâmboviţeanul se află în top 100 fotbalişti sub 20 de ani cu cele mai multe minute jucate în meciurile echipelor de club

Share This





















Andrei Ivan (Craiova) şi Dragoş Nedelcu (Viitorul) sunt singurii români care apar în ierarhia celor mai folosiţi fotbalişti U20 în campionatele europene din acest sezon.

Obligaţi de regulament, antrenorii din Liga 1 au în echipă 90 de minute un jucător U21. Altfel, tinerii ar fi avut şi mai puţin spaţiu în campionatul nostru.

Dovadă şi acest studiu, realizat de CIES Observatory, Centrul Internaţional de Cercetare a Sportului. Care arată că, într-un Top 100 al celor mai folosiţi fotbalişti sub 20 de ani în prima jumătate a acestui sezon (1 iulie – 30 noiembrie), în 31 de campionate europene, sunt doar doi români! IVAN, LOCUL 37. NEDELCU, 91!

Primul care apare în ierarhie este Andrei Ivan, atacantul în vârstă de 19 ani de la CSU Craiova. Şi este pe locul 37, cu 81% din totalul minutelor, la fel ca alţi trei:

• Martin Sulek, fundaş de 18 ani (slovac, Trencin)

• Jean-Thierry Lazare, mijlocaş de 18 ani (ivorian, Eupen)

• Serghei Petrov, atacant de 19 ani (ucrainean, Volin Luţk)

Celălalt român e Dragoş Nedelcu, 19 ani, „închizătorul” lui Hagi la Viitorul. Aflat pe poziţia a 91-a (57%), alături de mijlocaşul ofensiv danez Mikkel Kallesoe (Randers). DOAR PATRU AU 100%

În acest clasament, doar patru fotbalişti au procent maxim pe gazon în actuala stagiune. Trei sunt portari, Donnarumma (Milan, 17 ani), Lafont (Toulouse, 17) şi Jakubech (Spartak Trnava, 19). Plus stoperul Hoogma (Heracles Almelo, 18).

În principalele 5 ligi europene (Anglia, Italia, Spania, Germania, Franţa), primul jucător de câmp este fundaşul central Malang Sarr (17 ani, Nice, 99% minute).

RECORD DE TRANSFERURI DE MINORI ÎN TOP 5 EUROPA!

O altă cercetare CIES dezvăluie că numărul jucătorilor minori care au ajuns în primele 5 campionate continentale a crescut de aproape patru ori în ultimele două decenii.

De la 51 în 1995, la 195 în 2016 (o medie de doi fotbalişti pe club)!, ţinta principală fiind Premier League. Potrivit regulamentului FIFA, transferurile minorilor sunt interzise, cu 3 excepţii:

• Dacă părinţii jucătorului se mută în ţara noului club din motive ce nu au legătură cu fotbalul

• Dacă transferul s-a făcut în interiorul Uniunii Europene, iar jucătorul are între 16 şi 18 ani

• Dacă distanţa dintre domiciliul părinţilor jucătorului şi club nu depăşeşte 100 de kilometri

