Monumentele istorice, subiectul unei mese rotunde organizate la UVT

Secretarul judeţului Dâmboviţa, Ivan Vasile Ivanoff, a participat la masa rotundă „Monumentele aflate în patrimoniul privat din localităţile şi zonele istorice din România: protejare, conservare, restaurare, valorificare”, găzduită de Institutul de Cercetare al Universităţii Valahia din Târgovişte (UVT).

La dezbaterea organizată de Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România (ALZIAR) şi UVT, prin intermediul Centrului de Cercetare a Istoriei şi Patrimoniului Cultural „Grigore Gafencu” şi moderată de prof. dr. Silviu Miloiu, au participat reprezentanţi ai ministerelor Culturii, Turismului şi Dezvoltării, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Radu Alexandru, profesori universitari din cadrul UVT. Cu acest prilej, Vasile Ivanoff a transmis mesajul preşedintelui Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea: „Vă mulţumesc pentru invitaţie şi prezenţă şi vă mărturisesc că tema aleasă pentru această masă rotundă reprezintă o provocare pentru mine, atât ca cetăţean, cât şi ca reprezentant al autorităţii judeţene. Judeţul Dâmboviţa este împânzit de monumente istorice, de clădiri care au fost martorele unor poveşti frumoase, în interiorul cărora s-a scris istorie. De la casa ţărănească, la bisericile frumos pictate, fie ele din lemn, piatră, schituri sau mănăstiri împrejmuite cu ziduri impunătoare, la conace, palate domneşti şi cetăţi de apărare, patrimoniul nostru este unul încărcat de comori, pe care suntem datori a le conserva şi proteja. Istoria nu este poate pe gustul tuturor, mare parte dintre copiii noştri rămâne rece la lecţiile, uneori abstracte din manuale, dar orice poveste spusă într-o clădire încărcată de istorie este primită şi simţită altfel. Iar poporul român are o istorie bogată, are poveşti ce merită şi trebuie spuse, are un trecut care nu trebuie lăsat în negura vremurilor, ci trebuie purtat cu mândrie şi folosit ca lecţie, pentru generaţiile prezente şi viitoare.

Este de datoria noastră a autorităţilor locale şi judeţene, dar şi a cetăţenilor, proprietari ai unor clădiri cu valoare istorică să facem tot posibilul să păstrăm neschimbat chipul acestor monumente, să renovăm, să restaurăm, să facem investiţii pentru conservarea lor.

Închei prin a vă mulţumi încă o dată pentru invitaţie şi totodată, să vă urez mult succes în continuarea evenimentului!”