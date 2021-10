MOMENTE CONTROVERSATE ÎN CHINDIA – FCSB 0-1

FCSB s-a impus la limită în fața Chindiei Târgoviște, scor 1-0, în duelul din etapa 11 din Liga 1, după ce Budescu a transformat un penalty în ultimele clipe ale meciului.

Elevii lui Emil Săndoi au jucat în zece din minutul 8 după eliminarea lui Kocic și au rămas periculoși la poarta lui Andrei Vlad, însă nu au reușit să înscrie.

Emil Săndoi consideră că elevii săi au fost nen-dreptăļiļi de deciziile arbitrajului. În opinia antrenorului de la Chindia Târgoviște, Kocic nu ar fi trebuit eliminat după intervenția asupra lui Crețu pentru că piciorul său nu l-a atins pe Crețu.

Totodată, Săndoi a transmis că Valentin Crețu nu a fost sancționat pentru o lovitură cu cotul aplicată în figură lui Doru Popadiuc.

„Nu m-am uitat și nici nu știu dacă o să mă uit curând la fazele de azi. S-au făcut niște greșeli. Nu vreau să condamn pe nimeni. Un jucător de-al nostru joacă mingea, a încercat două procedee de alunecare unul după altul. Nu este intensitatea atât de mare și în niciun caz nu e intenție să lași o echipă în zece. Dintr-o ocazie cu poarta goală unde mingea lovește bara. Nu a fost un joc atât de periculos pentru un cartonaș roșu.

De ce nu se dă roșu cand Popadiuc a fost lovit cu cotul? Nu pot să îi felicit pe cei de la FCSB. Cu noi jucând in 10 oameni, nu au avut ocazii clare, poate în repriza a doua, ocazii din gura porții. Eu îi felicit pe jucătorii mei. E o lipsă totală de fairplay. În repriza a doua, când noi aveam un jucător căzut la pământ, nu s-a repus mingea, nu ni s-a dat nouă. Îl felicit pe Edi și îl apreciez, dar nu îi pot felicita pe jucătorii de la FCSB. Nici nu contează și nici nu mă interesează dacă ei ne-au felicitat pe noi. Ce să facem când noi jucăm din minutul 8 în zece oameni. Nu putem fi acuzați noi de anti-joc. Ne urmărim interesul. Fără falsă modestie, i-am felicitat pe jucători pentru dorință, pentru modul în care au stat în teren. Puteam să riscăm foarte mult.. Și ce să facem?

Ați văzut ce s-a întâmplat la alte echipe. Sunt mulțumit de jocul nostru. Dacă am fi rămas 11 contra 11, poate ar fi câștigat mai clar FCSB sau poate am fi câștigat noi. Pe Edi l-am felicitat pentru ce face la FCSB, nu pentru jocul de astăzi. Nu îmi doresc să pierd un meci, îmi doresc de fiecare dată să câștig”, a declarat Emil Săndoi la finalul partidei.