MOLODOVAN, PE LISTA ECHIPEI NATIONALE?

Federaţia Română de Fotbal trebuie să găsească repede un selecţioner

după plecarea lui Cosmin Contra. Asta pentru că mai rămân doar 4 luni până la primul meci din playoff-ul Ligii Naţiunilor, barajul ultimei şanse de calificare la turneul final găzduit de ţara noastră.

Şefii de la Casa Fotbalului au la dispoziţie 3 săptămâni pentru a decide cine preia echipa naţională, iar procedura va fi una de selecţie. După cum a dezvăluit Mihai Stoichiţă, Gică Hagi şi Dan Petrescu sunt soluţii pentru naţionala mare, înaintea barajului din Liga Naţiunilor, care ne poate aduce la Euro 2020. Totuşi, FRF mai are un plan, prin care Mirel Rădoi ar face pasul la naţionala mare, alături de Mihai Stoichiţă, care ar deveni director sportiv.

Viorel Moldovan a fost dorit de Dinamo şi FCSB

Dar şi naţionala se refuză, aşa cum sa întâmplat la numirea lui Cosmin Contra, care nu a fost prima variantă pentru postul de selecţioner. Acum, soluţia de rezervă ar fi Viorel Moldovan. Fostul internaţional are legături strânse cu federaţia – a pregătit reprezentativa Under 21, iar apoi a fost unul din secunzii lui Cristoph Daum.

După plecarea de la naţională şi-a încercat norocul la Auxerre în liga a doua franceză, iar apoi a fost instalat la Chindia Târgovişte, echipă cu care a reuşit promovarea. Chiar în acest sezon, fostul atacant a fost dorit atât de Dinamo, cât şi de FCSB ca antrenor.

Viorel Moldovan a început fotbalul la Gloria Bistriţa, iar în cariera de fotbalist a trecut pe echipe precum Dinamo Bucureşti, Neuchatel Xamax, Grasshoppers, Coventry City, Fenerbahce, FC Nantes, Al-Wahda, Servette, Poli Timişoara şi Rapid Bucureşti. În echipa naţională a României a evoluat în 70 de meciuri si a marcat 25 de goluri.

Cine este favoritul caselor de pariuri pentru a-l înlocui pe Cosmin Contra

Cosmin Contra (43 de ani) şi-a anunţat plecarea de la naţionala României, după ce a ratat calificarea directă la Campionatul European din 2020. Tricolorii şi-au asigurat prezenţa la baraj, dar vor avea pe bancă alt selecţioner. Casele de pariuri au publicat o listă de cote cu favoriţii pentru postul pe care Contra îl va lăsa liber.