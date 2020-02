MOLDOVAN Şl-A TAXAT JUCĂTORII DUPĂ EŞECUL CU VOLUNTARI

Share This





















Viorel Moldovan (47 de ani) a reacţionat, la finalul meciului Chindia – FC Voluntari 1-2, şi a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa pe terenul din Ploieşti. Cătălin Ţîră a dat lovitura în prelungiri, iar antrenorul echipei din Târgovişte spune că acum să va ocupa să le ridic moralul fotbaliştilor săi pentru ultima partidă din sezonul regulat, cu FCSB.

Fostul atacant a spus că e păcat să pierzi un joc de maniera în care a pierdut Chindia. „E mare păcat, e frustrant că pierzi aşa un joc. Le spun de fiecare dată, atunci când nu poţi câştiga un meci, faci tot posibilul să nu îl pierzi. Nu vreau să vorbesc de şansă, de ghinion, trebuia să fim mai concentraţi pe acest final de meci şi să reuşim să obţinem un punct meritat, zic eu. Problema este că astăzi am pierdut un punct destul de imprtant, chiar dacă eu consider că meritam victoria. Am jucat, am propus fotbal, adversarul a trecut de două ori de centrul terenului şi ne-a dat două

goluri.

Important este să ridic moralul jucătorilor (n.r până la jocul cu FCSB). Asta e viaţa, mergem înainte, trebuie să ne regrupăm şi vedem ce vom reuşi la acel joc”, a spus Viorel Moldovan, care, în finalul flash-interviu-lui, a vorbit despre lupta care urmează să aibă loc în play-out:

„O să fie complicat, o să fie interesant. Nu o să fie uşor, presiunea va creşte. Deja se simte această presiune. Vom vedea ce va fi. Mă interesează strict echipa mea. Ce vor face adversarii, cine va fi în playoff sau în playout prea puţin mă interesează”, a mai spus Viorel Moldovan.

FC Voluntari s-a impus la Ploieşti, pe terenul celor de la Chindia Târgovişte, scor 2-1 (1-0), într-o partidă din etapa a 25-a din Liga 1. Golul victoriei a fost marcat de Cătălin Ţîră în al doilea minut de prelungiri. Alexandru Paşcanu, nemarcat în careu, a preluat pe piept şi a tras, Dinu Moldovan a respins în lateral, Ţîră a fost pe fază şi a semnat a treia victorie pentru FC Voluntari în 2020.