MOLDOVAN NU RENUNŢĂ LA VARIANTA DINAMO

Viorel Moldovan e aproape de Dinamo şi ar putea deveni noul antrenor al „câinilor roşii”. Asta chiar dacă în ultimele zile s-a vorbit intens despre faptul că Eugen Neagoe ar putea rămâne tehnicianul echipei din Ştefan cel Mare, luând doar o pauză de o lună.

În urma problemelor de sănătate întâmpinate de Neagoe, Dinamo a insistat pentru aducerea lui Moldovan, care o antrenează acum pe Chindia Târgovişte.

Iniţial, conducerea Chindiei a anunţat că tehnicianul de 47 de ani are o clauză cu care e „legat” de club, dar şi că nu se va opune plecării la Dinamo, clubul atât de important pentru cariera fostului mare internaţional.

„Nu ştiu dacă Viorel şi-ar dori să plece! Are anumite clauze în contract, dar nu aş vrea să discut despre asta. Oricum, nu cred că o să ne prevalăm de ele, am avut o relaţie foarte bună cu Viorel Moldovan. E o şansă pentru el, înţeleg dacă ar vrea să meargă la o echipă mai mare” , a mai spus Marcel Gherghu la „Digi Sport Special”.

Cine este Viorel Moldovan, antrenorul dorit de Dinamo

În vârstă de 47 de ani, Viorel Moldovan a evoluat la Dinamo în perioada 1993-1995. A îmbrăţişat cariera de antrenor în urmă cu un deceniu, antrenând pe Vaslui, FC Braşov, Sportul, Rapid, România U21, Auxerre şi Chindia. A promovat Rapidul în sezonul 2015-2016, pentru ca apoi să o promoveze şi pe Chindia.

Primul meci pentru Viorel Moldovan pe banca lui Dinamo ar putea fi unul de foc: clubul din Ştefan cel Mare joacă sâmbătă, de la ora 21:00, în direct pe Digi Sport 1, pe terenul campioanei CFR. După două runde din Liga 1, roş-albii nu au vreun punct.