Moldovan explică eşecul Chindiei

Chindia Târgovişte a ajuns la şapte etape fără succes în Liga 1, după eşecul cu Dinamo, scor 4-1, dar antrenorul Viorel Moldovan spune că echipa sa va reuşi să treacă peste acest moment dificil.

Viorel Moldovan spune că a ales o abordare defensivă cu Dinamo pentru că în ultimele mecj-uri a încasat prea multe goluri: „În momentul de faţă suntem destul de vulnerabili. Ăsta e fotbalul, nu avem decât să ne regrupăm şi să ieşim din această spirală negativă. Sunt astfel de momente în viaţa unei echipe. Am luat cam multe goluri. Pe oricine aş băga, se repetă greşelile. E nevoie de răbdare.

Am abordat puţin mai defensiv acest meci pentru că veneam după cinci goluri încasate împotriva Clinceniului şi patru cu CFR. Am fost destul de bine până am încasat al doilea gol. Sunt situaţii în care nu-ţi iese jocul. Ăsta e fotbalul, campionatul e lung. În play-out începe alt campionat”, a spus Moldovan, după înfrângerea cu Dinamo.

Viorel Moldovan îl sprijină pe Mihai Voduţ

Viorel Moldovan a vorbit şi despre situaţia lui Mihai Voduţ, jucător dat afară de Chindia după ce a jucat la pariuri: „Îmi pare foarte rău de situaţia lui Mihai Voduţ, un băiat de carcater. Îl compătimesc, am ţinut foarte mult în vară să-l aduc la Chindia. Aveam nevoie de un astfel de atacant, dar asta este situaţia. N-aş vrea să comentez mai mult. Moral î susţin. Dacă are nevoie de ajutor, îl ajut cum pot. Asta e viaţa. Nu am vorbit cu el după ceea ce s-a întâmplat, am fost concentrat pe echipă”, a încheiat Moldovan.