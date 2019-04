MOLDOVAN, DUPĂ REMIZA DE LA ARAD: „E UN REZULTAT CARE MĂ MULŢUMEŞTE”

Share This





















Chindia a luat un punct norocos de la Arad (2-2 cu UTA), după două goluri marcate cu larga contribuţie a lui Roberto Bodea. Trupa antrenată de Viorel Moldovan îşi păstrează a doua poziţie în clasament, dar rămâne cu doar un punct în faţa Universităţii Cluj.

Viorel Moldovean părea mulţumit de rezultat, mai ales că echipa sa a fost condusă de două ori pe „Motorul”. „Ştiam că vom avea un meci complicat aici, la Arad, am întâlnit o echipă foarte bună, mai ales pe teren propriu. Au în componenţă jucători cu experienţă, care au jucat în Liga 1. Nu a fost uşor. Dar, până la urmă, mă bucur că am reuşit să terminăm la egalitate şi să luăm un punct pe un teren dificil. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru risipa de efort, sper ca acest punct să ne ajute în perspectiva promovării. Cred că e un rezultat echitabil, am avut în partea a doua nişte momente mai bune, am reuşit să restabilim egalitatea, eram într-un moment important, dar, din păcate, am primit golul doi şi ne-am destabilizat. Am şi riscat, am schimbat sistemul, am împins mai mult jocul în benzi. Am reuşit până la urmă să egalăm, puteam să şi câştigăm la acea ocazie a lui Neicuţescu, dar, la fel de bine, puteam pierde pentru că am oferit prea multe

spaţii”, a spus, citat de Sport Arad, fostul internaţional.

Partida de pe „Motorul” a fost prima a lui Moldovan la Arad din postura de antrenor: „Îmiplace Aradul, UTA este un club cu tradiţie, cu istorie multă în spate. Îi doresc succes în continuare pentru că merită să fie pe prima scenă fotbalistică. Sper să se termine cât mai repede şi noul stadion, nu este uşor să joci pe acest sintetic, intervin multe accidentări când ai un sezon atât de încărcat”.

În cursul acestei săptămâni, Gino Iorgules-cu, preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat că echipele care nu au un stadion de Liga 1 în propria localitate nu ar trebui să primească licenţa pentru prima ligă. Replica tehnicianului Chindiei a fost următoarea: „Sunt concentrat pe ceea ce avem de făcut, nu o să îmi pierd energia comentând ce au spus cei de la LPF”.

Cu 67 de puncte, Chindia se menţine pe locul 2, însă se îndepărtează la şase puncte de Academica Clinceni. „U” Cluj e în spatele ei la doar un punct. În etapa următoare, Chindia joacă pe teren propriu, joi, de la ora 17:00, cu liderul.