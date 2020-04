MOLDOVAN AŞTEAPTĂ RELUAREA CAMPIONATULUI

Share This





















Viorel Moldovan aşteaptă cu nerăbdare să treacă toată această nebunie generată de pandemia de coron-avirus şi să-şi poată relua activitatea de antrenor al Chindiei Târgovişte. Echipa antrenată de Moldovan este in play-out şi se luptă pentru evitarea retrogradării. Tehnicianul speră ca sezonul să se poată încheia în iarbă, însă dacă acest lucru nu va fi posibil, cel mai corect ar fi să se ia în considerare clasamentul de la finalul sezonului regulat.

„Liniştit, acasă, cu familia. Nu am ce să îmi petrec ţinând cont de situaţia actuală. O zi normală.

E greu fără activitate, de stat în casă sunt destul de obişnuit, pentru că şi atunci când am activitate nu am prea

mult timp de ieşit.

Eu sper cât mai repede să trecem peste acest obstacol şi să ne apucăm de treabă pentru că, sincer, îmi lipseşte foarte mult.

Eu mi-aş dori acest lucru (n. r. încheierea sezonului), să se dispute totul pe teren, aşa ar fi etic, aşa ar fi corect şi totul să se decidă în iarbă, nu în altă parte.

Dacă nu va fi posibil ar trebui să se ia în considerare clasamentul după sezonul regulat, pentru că acela a fost campionatul până la urmă.

Toată lumea plânge că nu vor fi bani, că vor fi probleme. Da, cred că vor fi probleme, nu va fi uşor

nici pentru fotbal, dar totul se va reseta, se va lua de la 0. O să ne chinuim puţin, dar asta este, acest fenomen nu o să moară aşa.

Este o perioadă de sacrificiu, o perioadă grea pe care trebuie să o depăşim.

Sper să jucăm cu suporteri, nu fără suporteri, pentru că fotbalul fără suporteri e total aiurea”, a spus Viorel Moldovan la PRO X.

Chindia Târgovişte a încheiat sezonul regulat pe locul 11, cu 25 de puncte. în play-out, echipa lui Viorel Moldovan este pe penultima poziţie, cu 14 puncte. O înfrangere cu Hermannstadt în deplasare şi un egal pe teren propriu cu Sepsi sunt rezultatele obţinute de Chindia în cele două etape din play-out.