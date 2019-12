MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ORDINII ŞI SIGURANŢEI PUBLICE PRIVIND CONDUCEREA UNEI PERSOANE LA SEDIUL POLITIEI

Share This





















La data de 28 octombrie 2019, în Monitorul Oficial al României, a fost publicată Legea nr. 192 din 2019, pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice. Aceste modificări vor intra în vigoare în 90 de zile de la publicare. Conform acesteia, din ianuarie 2020, conducerea la sediul poliţiei presupune:

Situaţii:

Poliţistul este îndreptăţit să conducă o persoană la sediul poliţiei, atunci când:

a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori există motive verosimile pentru a bănui că identitatea declarată nu este reală sau documentele prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstanţelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creează motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală;

c) prin acţiunile sale periclitează viaţa, sănătatea sau integritatea corporală, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publică;

d) luarea unor măsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publică.

Garanţii:

Poliţistul are obligaţia de a raporta şefului său ierarhic despre conducerea persoanei la sediul poliţiei, în cel mai scurt timp posibil de la momentul sosirii la sediu. Persoana este condusă la cea mai apropiată unitate de poliţie la care se poate realiza identificarea sa, verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale.

Verificarea situaţiei de fapt şi, după caz, luarea măsurilor legale faţă de persoana condusă la sediul poliţiei se realizează de îndată.

Poliţistul are obligaţia de a permite persoanei să părăsească, de îndată, sediul poliţiei după finalizarea activităţilor sau a măsurile legale care se impun. Se interzice introducerea persoanei aflate în sediul poliţiei într-un centru de reţinere şi arestare preventivă. Aceste dispoziţii nu se aplică în cazul în care s-a dispus reţinerea ori arestarea preventivă.

Dacă în cadrul verificărilor se constată existenţa unor indicii cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, se procedează conform normelor de procedură penală.