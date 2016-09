Modificări în structura anului şcolar 2016-2017

Share This





















Luni a început anul şcolar 20162017. Potrivit ordinul ministrului Educaţiei, Mircea Dumitru, aproximativ trei milioane de elevi şi preşcolari au început cursurile semestrului I.

Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre: 12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017, respectiv 13 februarie 2017 – 16 iunie 2017. Vacanţele elevilor sunt programate astfel: vacanţă de iarnă – 24 decembrie 2016-8 ianuarie 2017, vacanţă intersemestrială – 4-12 februarie 2017, vacanţa de primăvară – 19-30 aprilie 2017 şi vacanţa de vară – 17 iunie-10 septembrie 2017. De asemenea, în săptămâna 29 octombrie-6 noiembrie 2016, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a opta, în data de 9 iunie 2017.

Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor, precizează ministerul. Astfel, în funcţie de ciclurile de învăţământ şcolarizate, unităţile de învăţământ pot opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie -2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal). Intervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada în care se susţin tezele semestriale.

Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, de regulă, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit calendarului olimpiadelor naţionale şcolare. În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri. Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene vor marca prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei şcoli, zilele de 5 octombrie (Ziua internaţională a educaţiei), 5 iunie (Ziua învăţătorului) şi 1 iunie (Ziua copilului).

Una dintre noutăţile următorului an şcolar este aceea că elevii vor avea un statut propriu. Acest document reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional din România, primul de acest tip elaborat în România după 1990. Drepturile elevilor sunt structurate în 5 categorii: drepturi educaţionale, drepturi de asociere şi exprimare, drepturi sociale, recompense şi alte drepturi. Documentul prevede deopotrivă îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare.

O altă noutate ţine de reducerea birocraţiei, respectiv în cadrul instituţiilor din sistemul de învăţământ sunt acceptate în relaţia cu cetăţenii documentele conforme cu originalul, în locul celor autentificate notarial.

Totodată, în cazul examenelor naţionale a fost eliminată prevederea conform căreia nota finală, după contestaţii, se modifică numai dacă există o diferenţă de minimum 0,5 puncte între nota iniţială şi nota de la contestaţii. Ministerul Educaţiei a decis că, în calculul mediei de admitere în învăţământul liceal, ponderea mediei claselor V-VIII va reprezenta 20%, în comparaţie cu 25% cum este în prezent. Admiterea la liceu se va realiza într-o singură etapă computerizată, urmată de o etapă în care se vor analiza cazurile speciale. În acest fel, admiterea la liceu se va finaliza mai repede, în 21 iulie.

Potrivit Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, din totalul unităţilor de învăţământ preuniversitar la nivel naţional, peste 22.000 de clădiri ale acestora nu necesită obţinerea autorizaţiei privind securitatea la incendiu, iar peste 4.000 trebuie să obţină acest aviz.

ISU precizează că, în urma datelor din teren, clădirile care nu necesită obţinerea autorizaţiei sunt acelea care nu au efectuat modificări constructive sau au fost puse în funcţie anterior introducerii obligaţiei legale de obţinere a avizului.

De asemenea, centralizarea informaţiilor arată că 145 de unităţi şcolare din România au obţinut autorizaţia de securitate la incendiu în acest an. Totodată, pe parcursul întregului an şcolar, poliţiştii şi pompierii vor participa, la fel ca şi în anii precedenţi, la module de prevenire a infracţionalităţii juvenile organizate de către unităţile de învăţământ. Potrivit sursei citate, anterior începerii anului şcolar, structurile operative ale MAI au efectuat evaluarea unităţilor şcolare din punct de vedere al asigurării cu pază şi elemente de securitate şi au acordat sprijin conducerii unităţilor de învăţământ preuniversi-tar în vederea realizării sau actualizării planurilor de pază.