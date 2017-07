Moda inaugurărilor

Share This





















În România, pare deja normalitate ca autorităţile să inaugureze lucrări neterminate. CNAIR a deschis până acum mai multe tronsoane de drumuri nefinalizate. La fel face astăzi şi primarul general. Gabriela Firea inaugurează pasajul de la Piaţa Sudului, deşi în această dimineaţă în zonă încă se lucra. în ţara noastră a devenit o practică pentru Compania de Drumuri şi Autostrăzi să dea în folosinţă tronsoane din sosele care nu sunt gata. Prin urmare nu există garanţia că sunt sută la sută sigure. Exemple: şoseaua rapidă dintre Arad şi Timişoara şi cea dintre Capitală şi Ploieşti, inaugurate de ani buni, deşi lucrările nu s-au încheiat.

S-a ajuns aici din cauza unei Hotărâri de Guvern date în anul 1994, un act normativ care le permite autorităţilor să recepţioneze lucrări aflat încă în şantier. Aşa se face că bucăţi importante de autostrăzi şi drumuri au fost deschise în aceste condiţii.

Un bun exemplu este Autostrada A3 care ar trebui să facă legătura între Bucureşti şi Ploieşti. Pe această autostradă nu se circulă încă nici acum în totalitate, fiind 3 kilometri nefinalizaţi la care încă se lucrează. Chiar şi aşa autostrada care a fost deschisă de ani buni nu are recepţia finală făcută.

Un alt exemplu este şoseaua rapidă care face legătura între Timişoara şi Arad, deschisă încă din 2013 fără recepţia finală.

De asemenea, în aceaşi situaţie se află şi o bucată din Autostrada Soarelui, între Medgidia şi Constanţa. Sunt problemele şi cu şoselele de Centură: centura Aradului şi o parte din cea a Clujului. Pasajul Sudului, inaugurat astăzi deşi nu este terminat

De boala inaugurării unor lucrări neterminate par să sufere şi oficialii din Primăria Capitalei. Pasajul Sudului din Capitală este inaugurat astazi la prânz, deşi nu este gata în totalitate nici acum. Azi, la prima oră, muncitorii montau, măturau, vopseau….de zor. Lucrarile au început în primavara lui 2014, trebuiau să se termine un an mai târziu şi au costat aproape 30 de milioane de euro.

După ani buni de aşteptări şi multe termene de finalizare amânate, pasajul de la Piaţa Sudului poate fi, în sfârşit, inaugurat. Locuitorii din zonă nu mai cred, însă, că acest lucru se va întâmpla, deşi Primăria Capitalei a edilul general se pregăteşte să taie panglica astăzi. Anul trecut, în octombrie, Gabriela Firea promitea că pasajul va fi gata în primăvara lui 2017. Pe 10 iunie în urma unei vizite pe şantier, edilul general declara că lucrările sunt realizate în proporţie de 60%.

Ieri, circulaţia pe unul dintre sensurile pasajului a fost închisă pentru ultimele lucrări înaintea inaugurării de azi. Construcţia pasajului a început în primăvara lui 2014 şi trebuia finalizată în decembrie 2015. Cu doar o săptămână înainte de finalul anului 2015, Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat prelungirea termenului de execuţie. Ba a şi alocat bani suplimentari pentru această lucrare.

Şoferii sunt însă sătui să mai suporte praful, zgomotul infernal din zonă şi să petreacă ore în şir în trafic.

