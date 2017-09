Mobilizare de gradul zero în Dâmboviţa

Share This





















Din ordinul inspectorului general al IGSU, la nivelul judeţului Dâmboviţa a fost dislocat un detaşament operativ de la ISU Bucureşti-Ilfov, format din 10 pompieri. Detaşamentul deja a ajuns la ISU Dâmboviţa şi are cu el tehnică destinată intervenţiei la inundaţii (un camion, două motopompe transportabile şi o motopompă remorcabilă – de mare capacitate şi un microbuz pentru transportul personalului la intervenţii). Pompierii dâm-boviţeni sunt pregătiţi să intervină în orice moment. Situaţia la nivel naţional este atent monitorizată de către Centrul Operaţional Naţional din cadrul IGSU.

În urma manifestării fenomenelor meteorologice periculoase din data de 20.09.2017 (Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică deosebit de accentuată şi înregistrarea de cantităţi importante de apă pe arii extinse), subunităţile de intervenţie ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa au acţionat pentru:

– Degaj ări de copaci căzuţi pe carosabil: în com. Ludeşti, Sat Potocelu (DJ-702A) -a intervenit Detaşamentul de pompieri Găeşti, în com. Moroeni, sat Glod (DN-71)

– a intervenit Garda de intervenţie Fieni, în com. Voineşti, sat Gemenea (DN-72A) – a intervenit Garda de intervenţie Voineşti.

Nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale.

– Acţiuni de evacuare a apei din gospodăriile populaţiei (inundaţii): în oraş Fieni – 1 curte – a intervenit Garda de intervenţie Fieni, în loc. Ulmi – 1 curte – a intervenit Detaşamentul de pompieri Târgovişte, în mun. Târgovişte, str. Petru Cercel – Detaşamentul de pompieri Târgovişte a intervenit pentru scoaterea unui autoturism rămas blocat în apa strânsă pe carosabil în urma precipitaţiilor.

Situaţia instalaţiilor electrice ale SDEE Targovişte afectate de vremea nefavorabilă în data de 21.09.2017, ora 07:30: 3 localităţi parţial nealimentate: Runcu – 1224 abonaţi, Ludeşti (parţial V. Caselor) – 256 abonaţi, Colibaşi (Maluri) -69 abonaţi. Total abonaţi: 1549.

Numărul formaţilor disponibile este de: 16 (32 electricieni). Numărul autovehiculelor folosite pentru intervenţii este de: 16.