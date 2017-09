MISIUNE GREA PENTRU JUNIORII U14

Share This





















In weekend-ul precedent a luat startul Turneul Speranţelor, o competiţie naţională de elită dedicată jucătorilor U14. Această competiţie are ca obiectiv selecţia şi formarea noilor jucători pentru echipele naţionale şi este un proiect elaborat şi coordonat de Departamentul de Scouting al FRF, condus de Ion Geolgău.

În prima etapă a competiţiei au avut loc 22 de meciuri, la care au participat 748 de juniori, sub stricta supraveghere a referenţilor zonali, dar şi a membrilor din Comisia Tehnică a FRF. Partidele s-au disputat pe durata a trei reprize de câte 30 de minute, iar fiecare echipă a avut în componenţă 15 jucători de câmp plus doi portari.

Membrii FRF au primit cu entuziasm iniţiativa proiectului care este organizat de FRF în parteneriat cu Asociaţiile Judeţene de Fotbal, investiţia financiară din partea Federaţiei fiind de 250.000 de euro pentru prima ediţie a competiţiei. „A fost o primă etapă extrem de interesantă şi de disputată. Toţi cei angrenaţi, de la copii, la părinţi, la membrii AJF-urilor au fost încântaţi de acest start. E începutul unei competiţii din care cu siguranţă, pe viitor, va avea de câştigat fotbalul românesc!” Mihai lanovschi, membru în Comisia Tehnică a FRF

DETALIILE ŞI CALENDARUL EDIŢIEI 2017/18

– Echipe de cel mult 11 jucători în teren, maximum 17 jucători pe tabelul/raportul de joc dintre care 2 portari

– Partide de 90 de minute împărţite în 3 reprize de câte 30 de minute cu pauze de 5 minute – fiecare lot, structurată în 3 grupuri (A, B, C) pentru a asigura minute de joc egale (de exemplu, repriza I joacă A+B, repriza ll joacă B+C etc)

– Teren de joc de dimeninsiuni normale, în totalitate natural/artifical, omologat

FRF/LPF

Etapa judeţeană

– selecţia celor mai buni jucători care compun un lot de 20 de fotbalişti + 2 portari, la nivelul fiecărui judeţ, lot coordonat de un staff tehnic. Bucureşti şi Ilfov vor avea 4 selecţionate

Etapa interjudeţeană – octombrie 2017

Etapa regională -martie-mai 2018

Regiunea 1 – Botoşani, Suceava, Neamţ, Bacău, Vaslui, laşi

Regiunea 2 – Buzău, Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Constanţa Regiunea 3 – Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Prahova Regiunea 4 – Argeş, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinţi, Gorj

Regiunea 5 – Timiş, Arad, Caraş-Severin, Hunedoara

Regiunea 6 – Braşov, Covasna, Harghita, Alba, Sibiu, Mureş

Regiunea 7 – Satu Mare, Maramureş, Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Sălaj Regiunea 8 – Bucureşti şi Ilfov – 4 echipe – fiecare regiune împărţită în două grupe (A şi B), fiecare grupă are 3 selecţionate (3 judeţe), jocurile din grupă în sistem turneu, fiecare cu fiecare, din fiecare regiune (grupele A şi B) rămân 15 jucători de câmp + 2 portari

– în regiunile cu câte 4 echipe, fiecare regiune împărţită în două grupe, jocuri în sistem turneu (fiecare cu fiecare), din fiecare regiune selectaţi 15 jucători de câmp + 2 portari

Etapa finală – după finele anului şcolar 2017/18

– avem 8 selecţionate regionale, fiecare formată din 15 jucători + 2 portari, acestea fiind împărţite în două grupe de câte 4 selecţionate

– jocurile din fiecare grupă se desfăşoară în sistem turneu, fiecare cu fiecare, şi se completează cu jocurile pentru stabilirea clasamentului final: duelurile locurilor 4, 3, 2 şi 1 din fiecare grupă pentru stabilirea locurilor 7-8, 5-6, 3-4, 1-2

Formarea lotului naţional U15

Din cei 120 de jucători de câmp şi cei 16 portari prezenţi la Etapa finală, staff-ul echipei naţionale U15 împreună cu Departamentul Scouting şi membrii Comisiei Tehnice FRF vor forma lotul lărgit România U15 alcătuit din 44 de jucători. Aceşti 44 de jucători vor proveni, practic, dintr-un total de aproape 3000 de fotbalişti talentaţi născuţi în 2004.