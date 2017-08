Ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, a vizitat unităţile spitaliceşti din Dâmboviţa

Share This





















Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Marian Burcea, au efectuat o vizită de lucru în Judeţul Dâmboviţa.

Evenimentul a cuprins o vizită, în data de 10 august, la trei unităţi spitaliceşti din judeţ şi, respectiv, o întâlnire de lucru, în data de 11 august, la sediul Consiliului Judeţean Dâm-boviţa, la care a participat şi Ministrul Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu, conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa – reprezentată de Vicepreşedinţii Claudia Gilia şi Alin Manole, parlamentari de Dâmboviţa, echipa managerială a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, reprezentanţi ai lumii medicale din întreg judeţul.

Vizita la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte s-a concentrat pe Unitatea de primiri urgenţe (UPU – SMURD), Secţiile ATI, TI-NN, Cardiologie – USTACC şi Blocul Operator din pavilionul central. În cadrul acestei vizite, s-a prezentat şi propunerea de extindere şi modernizare a Unităţii de primiri urgenţe prin Programul Operaţional Regional 2014 -2020. Domnul ministru a menţionat disponibilitatea Ministerului Sănătăţii de a participa la dotarea acestei unităţi cu aparatură medicală şi consumabile din fonduri externe, prin programele gestionate în cadrul ministerului. Programul vizitei a continuat cu deplasarea la Secţia Exterioară Boli Infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, unde Ministrul Sănătăţii a inspectat lucrările de reabilitare a secţiei şi a analizat perspectivele acordării de noi finanţări pentru această secţie, vizitarea Spitalului Orăşenesc Pucioasa, unde au fost discutate aspecte cu privire la situaţia actuală şi perspectivele acestei unităţi spitaliceşti, Sanatoriul Moroeni, unde domnul ministru a inspectat stadiul lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sediului central al acestei secţii.

Pe parcursul vizitei, delegaţia ministerială a fost însoţită de vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Claudia Gilia şi Alin Manole, deputaţii Carmen Holban şi Oana Vlăducă, subprefectul judeţului, Florina Mureşan, primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Daniel Stan.

Florian Bodog, Ministrul Sănătăţii a afirmat: „Am fost plăcut impresionat de foarte multe lucruri pe care le-am văzut în sistemul de asistenţă medicală de la fiecare unitate spitalicească de la dumneavoastră din judeţ şi vreau să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră. (…) Meritul este al dumneavoastră, al celor care vă desfăşuraţi activitatea aici, pentru că dumneavoastră sunteţi cei care practic acordaţi îngrijiri, care puneţi în practică ceea ce gândesc conducătorii judeţului. (…) Am fost în 3 unităţi medicale din judeţ – în cea mai reprezentativă, spitalul judeţean, în spitalul din Pucioasa şi în sanatoriul de la Moroeni, care cred că poate fi o instituţie de referinţă pentru tratamentul tuberculozei în România. Mă preocupă acest lucru, iar Ministerul Sănătăţii finanţează acest obiectiv.”

Domnul Marian Burcea, Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate: „Amândoi, şi domnul ministru al sănătăţii şi eu, venim de la clinică, de la spital, de la bolnavi, şi sigur că nimic nu se poate face peste noapte. Ştiu că aveţi foarte multe greutăţi, am trecut şi noi prin ele şi, împreună cu domnul ministru, cu Guvernul României, punem la punct o legislaţie cât mai accesibilă. Am vizitat împreună cu domnul ministru şi cu gazdele noastre spitalele despre care s-a vorbit. Pentru spitalul judeţean, domnul manager a făcut o analiză şi vom găsi surse financiare începând cu septembrie

2017. Pentru dispozitivele medicale sunt liste pe care le-am preluat şi le vom rezolva, cât se poate, imediat după rectificare.”

In cadrul întâlnirii din data de 11 august, de la sediul Consiliului Judeţean Dâmboviţa, au fost abordate următoarele teme de interes: posibilităţi de finanţare a dispozitivelor medicale necesare desfăşurării actului medical, sumele de bani alocate pentru medicina de familie, contractul cadru cu casele de asigurări de sănătate pentru anul

2018, probleme întâmpinate de personalul medical în desfăşurarea activităţii curente.