Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea a venit în Dâmboviţa. Investiţii de peste 13 000 000 mii lei realizate în spitalele de la Târgovişte, Găeşti, Pucioasa şi Moreni de Ministerul Sănătăţii

Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii s-a aflat într-o vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa. Prima oprire a fost la Spitalul Orăşenesc Găeşti. Primirea a fost făcută de către directorul unităţii spitaliceşti găeştene, dr. Cristina Seltea, conducerea CJ Dâmboviţa, deputaţii PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia, Corneliu Ştefan şi Carmen Holban, fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, preşedintele PSD Dâmboviţa şi candidat la europarlamentare, consilieri judeţeni şi nu în ultimul rând cadre medicale.

La Spitalul Găeşti au fost alocate peste 2 900 000 mii lei pentru aparatură medicală. La această unitate sanitară vor fi alocate fonduri şi pentru reabilitarea secţiei de chirurgie şi a achiziţiei unui CT, ca urmare a solicitărilor unităţii.

„Am revenit aici după ce anul trecut am fost în vizită şi am discutat despre nevoile unităţilor sanitare. După ce anul trecut au crescut salariile cadrelor medicale, anul acesta bugetul Ministerului Sănătăţii pentru investiţii este unul istoric deoarece nu poţi ţine un medic dacă nu îi dai aparatura medicală necesară pentru realizarea actului medical de calitate. Am încurajat managerii unităţilor sanitare să ceară fonduri pentru investiţii, dar i-am şi atenţionat că voi reveni pentru a vedea cum s-au cheltuit banii”, a spus Sorina Pintea în timpul vizitei.

Următoarea oprire a ministrului Sănătăţii a fost la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte unde a fost întâmpinat de managerul unităţii săpitaliceşti, dr. Claudiu Dumitrescu, dr. Tomescu Andrei, director medical, Rodica Nicolae, director îngrijiri medicale, primarul municipiului Târgovişte, conducerea CJ Dâmboviţa, deputaţii PSD Dâmboviţa, Claudia Gilia, Corneliu Ştefan şi Carmen Holban. Nu a lipsit fostul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, preşedintele PSD Dâmboviţa şi candidat la europarla-menmtare,

Ministerul Sănătăţii a alocat Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte fonduri pentru achiziţia unui CT, a unui aparat de radiologie digitală şi finalizarea reparaţiilor capitale a secţiei TBC Moroieni care vor costa peste 7 000 000 mii lei. La spitalul judeţean, Ministerul Sănătăţii intenţionează să aloce fonduri pentru încă un aparat de radiologie digitală.

Ministrul Sănătăţii s-a întâlnit şi cu cadrele medicale, reprezentanţii autorităţilor locale şi cei ai autorităţilor medicale din judeţ. Veştile bune nu s-au oprit aici.

La Spitalul Municipal Moreni au fost alocate 1542000 mii lei pentru dotare cu aparatură dar şi la Spitalul Orăşenesc Pucioasa s-a alocat suma de 1.000.000 lei pentru dotare cu aparatură.

La finalul vizitei a avut loc şi o conferinţă de presă, în cadrul căreia ministrul Sorinea Pintea, preşedintele CJ, Alexandru Oprea şi Rovana Plumb, preşedintele PSD Dâmboviţa şi candidat la europarlamentare, au tras concluziile vizitei şi anume investiţii de peste 13 000 000 mii lei realizate în unităţile sanitare din Dâmboviţa de Ministerul Sănătăţii. Sorina Pintea, ministerul Sănătăţii i-a asigurat pe cei prezenţi că îi va sprijini cu tot ce poate.