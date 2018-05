Ministrul Agriculturii, Petre Daea a fost în Dâmboviţa

Share This





















Ministrul Agriculturii, Petre Daea a făcut joi o vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa. Vizita a început la primele ore ale dimineţii în Piaţa 1 Mai, unde a stat de vorbă cu producătorii agricoli. A făcut şi cumpărături.

„Îmi este drag să le strâng mâna producătorilor, să dau mâna cu aceşti oameni care muncesc… Prefer să vin atât de devreme pentru că sunt o persoană matinală, dar cel mai important, nu-mi place ca vizitele mele să fie aranjate, să fie pregătite. Vreau să vin la faţa locului, în piaţă, să stau direct de vorbă cu producătorii, cu ţăranii, doar aşa poţi afla realitatea. Doar aşa le poţi alfa problemele, greutăţile cu care se confruntă, doar aşa poţi să vii cu adevărat în sprijinul lor, să găseşti soluţii. Se fac paşi importanţi în susţinerea producătorilor autohtoni, prin programele pe care Guvernul le are în desfăşurare.

Merele româneşti sunt cele mai bune, sunt mai gustoase, sunt mai curate pentru că nu fac atâtea tratamente şi în al treilea rând producătorii pun foarte mult suflet… Îmi plac merele româneşti indiferent de soi. Am întrebat producătorii care se ocupă de acest domeniu şi mi-au spus că toate speciile au legat anul acesta şi este perspectivă bună pentru producţia de fructe şi este bine pentru că această zonă este una consacrată, mulţi producători trăiesc din asemenea afacere şi iată că este un moment de bucurie şi de satisfacţie pentru ei… Evident că vom vedea cum evoluează factorii climatici şi producţia se va defini atunci când o recoltează din pom, iar câştigul se vede atunci când banii intră în buzunar. Într-adevăr, nu trebuie să exagerăm, se folosesc şi în România substanţe pentru a face tratamentele cuvenite pentru că eu am spus de fiecare dată faptul că din agricultură mânâncă toţi, şi furnica, şi dăunătorul… Aţi văzut vreun gândac de colorado mâncând asfalt sau altceva, mănâncă frunza de cartof, tulpina şi chiar tulpina subterană şi atunci trebuie să aplici tratamente pentru a combate aceşti dăunători, dar producătorii intervin moderat, în doze mici. Aici, în zona aceasta, unde este consacrată pomicultura avem pe de-o parte specialişti foarte buni, pe de altă parte fermieri destoinici şi merită să ne uităm la aceste produse şi să le şi consumăm.

Eu le spun consumatorilor să nu cumpere produsele, cireşele, care au indicaţii să fie consumate fără coajă… Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem în România este să nu cumpăram ceea ce nu ne convine, să nu cumpărăm ceea ce avem dubii, să nu cumpărăm unde calitatea este îndoielnică, să nu cumpărăm unde avem o anumită suspiciune şi de aici încolo lucrurile se pot regla automat. Dacă am ajuns să curăţăm cireaşa înseamnă că am ajuns acolo unde nu trebuia.

Piaţa este fotografia muncii noastre, de aceea eu vin de fiecare dată în piaţă şi vin la prima oră ca să stau de vorbă cu oamenii, cu producătorii, să văd dacă spaţiile sunt asigurate pentru ei. Observ că aici lucrurile sunt în regulă, sunt separat comercianţii, separat producătorii.

Ca să fie marfă românească în supermarket-uri trebuie să facem două lucruri, în primul rând să producem, şi mergem cu stimulente pentru activitatea de producţie pentru fermieri în diverse sectoare, fie în agricultură, fie în pomicultură, fie în zootehnie, de aceea facem cooperative, să se organizeze pentru că nu poţi să aprovizionezi o piaţă, un oraş cu o chită cu mărar luată de pe o uliţă şi cu o altă chită luată după altă uliţă. Oamenii se asociază greu, dar au început pentru că-i împinge piaţa, văd condiţiile care sunt în piaţă şi au înţeles că fără organizare nu poţi să te prezinţi. Pe cooperative sunt facilităţi care sunt date de stat şi stimulează această asociere.

Nu întâmplător sunt în pieţe, vreau să văd dacă tomatele au ajuns şi în Târgovişte pentru că este programul acela de tomate. Trebuie să fim însă realişti, sunt anumite perioade ale anului când noi nu putem, datorită condiţiilor climatice să asigurăm tomate în stare proaspătă în România. De aceea am introdus acest program de tomate, pentru a stimula produsele care sunt deficitare în România şi acest produs este unul deficitar. Şi vreau să vă spun că faţă de anul trecut când erau înscrişi 4000 de producători, acum sunt peste 10.000 de producători a căror producţie a legat şi se află în faza de fructificare şi precoacere. Avem informaţii că o parte din producători sunt deja pe piaţă”, a declarat ministrul Petre Daea.