Ministrul Agriculturii, Petre Daea a făcut o vizită de lucru la Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase” Tărtăşeşti

Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a participat la deschiderea noului an şcolar de la Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase” din comuna Tărtăşeşti, unde a fost prezent şi ministrul Agriculturii, Petre Daea.

Cu acest prilej, ministrul Agriculturii a evidenţiat atât rolul important pe care îl au instituţiile de învăţământ cu profil agricol, nevoia de specialişti în domeniu, cât şi necesitatea realizării unui program investiţional, în vederea dezvoltării unei baze materiale adecvate nevoilor unităţilor de învăţământ: „Vă felicit pe toţi pentru că aţi rezistat de-a lungul vremii şi, spun că aţi rezistat, pentru că din analizele pe care le-a făcut ministrul Agriculturii, din cele 300 de licee agricole ale ţării, au rămas mai puţin de 60 (…) Iată de ce, cel ce vă vorbeşte vine aici în calitatea de slujitor al ţării pentru a pune în operă un act normativ pe care l-a aprobat Parlamentul României, conform căruia Ministerul Agriculturii are obligaţia, în baza normelor juridice stabilite, să se ocupe de liceele agricole ale ţării, acelea care au mai rămas. În urma unui ordin comun, semnat de ministrul Agriculturii şi ministrul Educaţiei, acele 58 de licee vor intra într-un program investiţional, unde evident intră şi liceul din Tărtăşeşti. Iată de ce sunt aici. Am venit să văd ce nevoi aveţi (…) Aveţi aici aproximativ 500 de locuri de învăţământ, 500 de elevi care doresc să ştie instrumentele cunoaşterii, fie ele tehnice sau de alt fel (.) Am venit astăzi aici să vă ajut. Dumneavoastră vă trebuie ateliere în care să învăţaţi, să vă conectaţi cu realitatea tehnologică pentru a nu rămâne în incultură tehnică pentru că, astăzi, vorbim despre grapa cu colţi reglabili, avem utilaje care se conduc de la distanţă. Aceşti elevi, mâine studenţi sau oameni de afaceri, sau lucrători în agricultura performantă, trebuie să aibă îndemânarea necesară pentru a se compatibiliza la condiţiile din agricultura ţării. De aceea, acest atelier, ca şi altele, trebuie să intre într-un program investiţional, iar pentru că am venit aici şi am această obligaţie pentru toate cele 58 de licee din ţară, să pornim activitatea concretă. Mâine vă trimit oameni să vadă ce se poate face imediat, în aşa fel încât, între vorbă şi faptă să fie semnul egal, altminteri nu putem construi. Trebuie să avem încredere că putem face. Să avem şi dăruire pentru a putea răzbi. Am ales să vin aici şi am ales bine pentru că nevoile sunt mari în Tărtăşeşti, iar dorinţa noastră de a face, sper să fie una generală şi realizată de către toate structurile. Vă doresc succes!”