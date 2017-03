Miniştrii Guvernului Grindeanu vin în judeţul Dâmboviţa

Share This





















Săptămâna aceasta va face o vizită de lucru în judeţul Dâmboviţa, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.Senatorul PSD Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu a firmat în cadrul unei conferinţe că ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, va fi informat de autorităţile locale şi de parlamentari cu problemele de infrastructură pe care le are judeţul Dâmboviţa, despre nevoia de finanţare pentru anumite poduri care se află în stadii avansate de degradare şi cu siguranţă se va discuta şi despre stadiul în care se găsesc proiectele de reabilitare, modernizare şi extindere a Drumurilor Naţionale care trec prin Dâmboviţa şi care au un impact important în dezvoltarea economică a judeţului. Spre finalul lunii martie în vizită de lucru va veni şi ministrul Economiei, Mihai Tudose, iar în Săptămâna Mare a Paştelui, pe 14 aprilie, va veni în judeţ şi ministrul Sănătăţii, Florian Bodog: „Sper ca săptămâna viitoare să avem în judeţ vizita ministrului Transporturilor, am o zi şi o oră stabilite, dar nu sunt confirmate, nu am putut să vorbesc cu ministrul Răzvan Cuc. În perioada 23-24 martie va fi prezent în judeţ ministrul Economiei şi am stabilit, de principiu, o vizită a ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, pe data de 14 aprilie.V-am spus că intenţia mea este să aduc în judeţ, până în septembrie, toţi miniştrii şi şefii de Agenţii centrale care pot să asigure finanţare şi dezvoltarea de proiecte în judeţul Dâmboviţa. O să-l atace pe Florian Bodog cei care sunt interesaţi de piaţa farmaceutică, s-au pregătit să-l atace din toate direcţiile pentru că intenţionează reducerea preţurilor la medicamente”, a declarat senatorul PSD de Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

Până în toamnă sunt aşteptaţi în Dâmboviţa toţi membrii Cabinetului Grindeanu pentru a cunoaşte de la faţa locului problemele cu care se confruntă judeţul şi a se identifica soluţii rapide de rezolvare a acestora.