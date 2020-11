MINISTERUL SĂNĂTĂŢII DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DÂMBOVIŢA COMUNICAT DE PRESĂ ZIUA NAŢIONALĂ FĂRĂ TUTUN Direcţia de Sănătate Publică Dâmboviţa, organizează campania „COVID-19 -UN MOTIV ÎN PLUS PENTRU A RENUNŢA LA FUMAT!”, în luna noiembrie 2020

19 noiembrie 2020

În fiecare an, în a treia joi a lunii noiembrie este celebrată „Ziua naţională fără tutun”care are scopul de a conştientiza publicul şi decidenţii politici în legătură cu enorma povară socială (boli/dizabilităţi/decese premature) generată de consumul de tutun,ca punct de plecare pentru iniţierea de modificări comportamentale şi măsuri legislative adecvate.

Anul acesta, campania se desfăşoară pe toata durata lunii noiembrie într-un cadru nou, generat de pandemia COVID-19. Datele cumulate până în prezent sugerează că fumat-ul/vaping-ul se asociază cu o severitate crescută a bolii.

In România se înregistrează o prevalenţă semnificativă a consumului de tutun, peste 5 milioane şi jumătate de fumători.

Studiul GATS România 2018 a arătat că PREVALENTA CONSUMULUI DE TUTUN ÎN ROMÂNIA ESTE DE 30,7%. Mai mult de 4 din 10 români în vârstă de cel puţin 15 ani fumează 20 sau mai multe ţigări pe zişi 3,4% (203.000) din populaţia adultă a României utilizează curent ţigări electronice. Consumul produselor noi de tutun (produsele cu tutun care se încălzeşte şi al ţigărilor electronice se conturează ca o ameninţare la adresa sănătăţii populaţiei, mai ales în lumina celor mai recente date privind impactul pe sănătate al acestor produse (efecte hepatolitice observate în studii experimentale pentru produsele cu tutun care se încălzeşte, respectiv pneumonia de tip chimic pentru ENDS).

În intervalul 2011 – 2018, consumul de tutun în România a crescut cu 14,9%, mai ales prin creşterea consumului în rândul tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani (cu o creştere relativă de 48,3%) şi al femeilor (cu o creştere relativă de 27%), în condiţiile în care proporţia celor care au avut o tentativă de renunţare la fumat în ultimul an a suferit o scădere relativă semnificativă, comparativ cu anul 2011 (de 37%), chiar dacă aproape 5 din 10 fumători (48,2%) afirmă că vor să se renunţe la acest obicei în viitor.

În contextul actualei pandemii de COVID-19, pornind de la riscul suplimentar generat de asocierea dintre fumat şi COVID-19, campania din acest an este un apel pentru sănătate prin sloganul: „COVID-19-UN MOTIV ÎN PLUS PENTRU A RENUNŢA LA FUMAT!”

Scopul campaniei este reducerea prevalenţei persoanelor care consumă tutun, chiar şi în scop experimental, printr-o informare şi conştientizare cu privire la efectele nocive ale tutunului, indiferent de forma în care este

utilizat (produse clasice, produse noi sau ţigară electronică) şi la riscul suplimentar generat de asocierea fumatului cu infectarea cu SARS-

COV2.

Obiectivele campaniei sunt creşterea numărului de persoane care aleg să nu înceapă să fumeze, precum şi a celor care renunţă la fumat, protecţia faţă de expunerea la fumul de tutun, prevenirea experimentării unor produse cu tutun promovate ca fiind mai puţin nocive.

În România, Campania cu sloganul „COVID-19-UN MOTIV ÎN PLUS PENTRU A

RENUNŢA LA FUMAT!” este coordonată

metodologic de Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate Publică.

DIRECTOR EXECUTIV DR. SORIN STOICA

DIRECTOR EXEC. ADJ. SAN. PUB., DR. GABRIELA COSTEA

Coordonator program Dr. Aquilina Mesina