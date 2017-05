Ministerul Sănătăţii a alocat suma de 4.000.000 lei, bani necesari pentru continuarea investiţiei „Reparaţii capitale TBC Moroeni Corp Central”

Share This





















Veşti bune pentru sistemul sanitar dâmboviţean. Ministerul Sănătăţii a alocat pentru anul acesta suma de 4.000.000 lei, bani necesari pentru continuarea investiţiei „Reparaţii capitale TBC Moroeni Corp Central”. Vestea a fost dată de managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, dr. Claudiu Dumitrescu. După cum ştim, de anul trecut a fost demarat proiectul”Reparaţii capitale TBC Moroeni Corp Central”. Valoarea totală a investiţiei este de 14.124.087,91 lei fără TVA, respectiv 3.199.476 euro. Atât CJ Dâmboviţa cât şi conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte dar şi parlamentarii PSD Dâmboviţa au făcut demersuri susşinute în vederea obţinerii finanţării pentru continuarea acestui proiect:

„Este o veste foarte bună pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte. In urma eforturilor susţinute de către conducerea spitalului, a CJ Dâmboviţa dar în special a parlamentarilor PSD Dâmboviţa, Ministerul Sănătăţii a alocat anul acesta o sumă importantă pentru reabilitarea Sectiei exterioare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte- corpul central al fostului Sanatoriu Moroeni,suma este de 4.000.000 lei. Este o investiţie multianuală. Anul trecut a început cu suma de 1,44 milioane lei, anul acesta continuă cu suma de 4.000.000 de lei, urrmând ca până la finalul anului viitor investiţia să se finalizeze. Valoarea totală a investiţiei este de 17,9 milioane lei. Investiţia este absolut necesară, condiţiile de cazare sunt la momentul de faţă deficitare din punct de vedere calitativ şi noi prin acest proiect urmărim să creştem atât calitatea condiţiilor de cazare pentru pacient dar totodată să atragem personal medical cu studii superioare, dat fiind faptul că avem un deficit semnificativ de personal la nivelul secţiei exterioare.”, a declarat dr. Claudiu Dumitrescu, manager Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

La momentul de faţă Secţia exterioară- TBC Moroeni Corp Central are un număr de 220 de paturi însă se confruntă cu un deficit de pacienţi dar şi medici, una dintre cauze fiind şi condiţiiile care lasă de dorit: „Noi avem acolo doi medici pensionari care continuă activitatea şi începând cu această lună am reuşit să mai atragem un medic tânăr cu jumătate de normă iar în organigramă avem minim opt medici. Internările pe această secţie se fac din toată şara şi sunt disponibile 220 de paturi. Ca locaţie, Sanatoriul Moroeni are un singur rival în Europa şi anume o secţie asemănătoare mai există în Elveţia. „, a declarat dr. Claudiu Dumitrescu.

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, dr. Claudiu Dumitrescu a ţinut să sublinieze că prin această investiţie se realizează condiţii aşa cum au fost cândva la Spitalul de la Moroieni iar secţia de la Moroieni poate fi cel puţin un centru regional, dacă nu un centru naţional de tratare a bolilor pulmonare, aşa cum a fost de-a lungul istoriei din 1926 de când a fost construit. În anul 2016, Ministerul Sănătăţii a alocat suma de 1,4 milioane lei pentru proiectul „Reparaţii capitale TBC Moroeni Corp Central” iar lucrările realizate la momentul de faţă sunt în procent de 10%. Cu siguranşă în zilele următoare constructorul va începe în forţă lucrările dat fiind faptul că Ministerul a alocat pentru anul acesta suma de 4.000.000 lei. Lucrările constau în: lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă, refacerea instalaţiilor sanitare, electrice, încălzire centrală, instalaţii de detecţie şi semnalizare; refacere pardoseli, montare placă acrilică, tencuieli, finisaje, lucrări de anvelopare, refacere terase exterioare, montare grup generator şi realizare cale de evacuare-scară metalică exterioară. dUrata de execuţie este de 2 ani.