Ministerul Sănătăļii continuă eforturile pentru aprovizionarea cu medicamente a unităților care tratează bolnavii infectați cu Sars-Cov- 2

Serviciul Public Județean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița a organizat pe 24 octombrie „Exercițiul Județean Salvaspeo în Avenul de sub Colții Țapului”, în comuna Moroieni, județul Dâmbovița, în Parcul Natural Bucegi.Avenul de sub Colții Țapului este un obiectiv speologic important pentru speologii din Dâmbovița, București, Brașov și Ploiești. Avenul are o denivelare […]