Ministerul Educației menține tezele ca formă de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe dobândite de elevi

Ministrul Educației spune că școala, ca instituție, nu trebuie să asigure doar transmiterea de cunoștințe, ci și cultivarea unor valori (precum realismul și responsabilitatea) și a unor atitudini (precum rezistența la frustrare și reziliență, anduranță în fața limitărilor pe care le pot aduce anumite perioade, independent de voința elevilor, a părinților, a profesorilor sau a autorităților).

În sistemele performante de învățământ sunt evaluări săptămânale, evaluări lunare, evaluări semestriale (teze) și evaluări anuale. Contextul pandemiei ne obligă să fim mai responsabili și reperele de bune practici din sistemele performante de învățământ sunt relevante.

Teza este o evaluare sumativă efectuată la finalul fiecărui semestru, fiind relevantă prin raportare la conținutul programei școlare parcurse într-un semestru.

Toate tipurile de evaluări au drept scop stabilirea nivelului atins de elev la un moment dat, precum și modalitățile de intervenție acolo unde se constată regres școlar și, de asemenea, sunt mijloace în stabilirea progresului elevului. Totodată, evaluările reprezintă și un instrument prin care profesorul își poate ajusta actul didactic. Evaluarea elevilor nu doar măsoară nivelul lor de învățare, dar îl și susține. O evaluare eficientă pune la dispoziția elevilor, a cadrelor didactice și a responsabililor de politici educaționale informații referitoare la nivelul de cunoștințe și competențe ale elevilor, contribuind la identificarea aspectelor ce necesită îmbunătățiri la nivelul strategiilor de predare -învățare și la nivelul politicilor educaționale.

Legea educației definește unitatea de rezultate ale învățării ca parte a une certificate, corespund cerințelor specifice pentru o unitate sau o calificare.

Ministerul Educației a stabilit măsuri de adaptare, luând în considerare efectele școlii online

S-a luat în considerare efectele școlii online, în contextul în care școlile au desfășurat deopotrivă activitate cu prezență fizică și activitate în sistem online, drept urmare a fost redus la 2 note numărul minim necesar pentru încheierea situației semestriale (adică 2 note, cu o pondere de 75% la disciplinele la care se susļin tezele). Teza completează a 3-a notă, cu ponderea cea mai mică, 25% față de 37,5%, ponderea fiecăreia din cele 2 note care pot fi date și în online.

” Teza, ca orice evaluare, nu este o pedeapsă, ci ne ajută să Înțelegem unde ne situăm cu adevărat, fără a ne minți pe noi înșine.

Procesul instructiv-educativ a fost gândit, inclusiv în ceea ce privește evaluările, pe etape. Fiecare dintre aceste etape urmărește atingerea potențialului maxim al fiecărui elev, iar acest lucru nu se poate realiza arzând etape. Competențele specifice, derivate din competențele generale, se formează pe parcursul întregului an de învățământ. Prin urmare, în scopul realizării competențelor, activitățile de învățare constituie modalități de organizare a activității didactice. Evaluarea este o componentă indispensabilă a procesului de învățământ. In contextul unui demers didactic centrat pe competențe, evaluarea continuă, formativă ocupă un rol primordial. Se pot folosi atât forme și instrumente clasice de evaluare, cât și complementare (observarea sistematică a activității și a comportamentului elevului, autoevaluarea etc.). Un învățământ de calitate se poate face ținând cont de anumite rigori și stabilind repere clare.

Ministerul Educației susține interesul superior al elevilor, fără discriminare, susține o educație prin care elevii dobândesc competențele necesare și valorile adecvate pentru a forma societatea de mâine.

Faptul că elevii nu au susținut teze de trei semestre, adică au fost privați de o evaluare importantă, acea singură evaluare care reflectă în mod corect nivelul elevilor la final de semestru are repercusiuni grave asupra stabilirii nivelului cognitiv al elevului. De asemenea, lipsa acestei evaluări importante pune în dificultate și profesorul, care nu va putea să își stabilească o strategie didactică ulterioară adecvată. Dacă nu cunoști exact nivelul elevului la momentul T0, cum știi, mai departe, unde are nevoie elevul de intervenție suplimentară?

Generația de elevi aflată acum în clasa a VÍII-a este profund afectată de faptul că nu a susținut nici Evaluarea Națională din clasa a VI-a (EN VI), evaluare ce avea, de asemenea, rolul de a monitoriza gradul de asimilare de către elevi a curriculumului și de stabilire a măsurilor remediale.

In concluzie, din considerente de ordin educațional, având ca temei argumente fundamentate pe studii ale specialiștilor în științele educației, Ministerul Educației menține tezele ca formă de evaluare a nivelului de cunoștințe și competențe ale elevilor.” , a afirmat ministrul Educației.