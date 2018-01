MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA Comunicat de presă EVALUAREA ACTIVITĂŢII POLIŢIŞTILOR DE IMIGRĂRI DIN DÂMBOVIŢA,ÎN ANUL 2017

Share This





















Târgovişte, 15 ianuarie 2018

În cursul anului 2017, poliţiştii Biroului pentru Imigrări al judeţului Dâmboviţa au asigurat managementul şederii şi rezidenţei pe teritoriul României pentru 859 de persoane, dintre care 517 din staţe terţe şi 342 cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost depistaţi 24 de străini în situaţii ilegale, fiind emise 13 decizii de returnare, iar 3 străini au fost îndepărtaţi sub escortă. Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 67 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 27.000 de lei.

lei.

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări – Biroul pentru Imigrări al judeţului Dâmboviţa, în cursul anului 2017, au asigurat managementul şederii şi rezidenţei, pe raza judeţului, pentru 859 de persoane dintre care 517 străini din state terţe, cei mai mulţi din Moldova şi Turcia şi 342 de cetăţeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Germania şi Spania.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt: conexe dreptului la unitatea familiei (reîn-tegirea familiei, membri de familie ai cetaţenilor români, UE, sau SEE, studii, angajare în muncă, sau stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă au fost primite 43 de invitaţii, majoritatea fiind depuse pentru străini din Liban, Iran, Siria şi Irak.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de şedere şi au fost emise 205 permise de şedere, dintre care 185 pentru şedere temporară şi 20 pentru şedere pe termen lung. Au fost eliberate 75 de certificate de înregistrare şi 5 cărţi de rezidenţă permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 48 cereri pentru eliberarea avizelor de angajare/detaşare în muncă, fiind emise 40 de avize de angajare/detaşare pentru lucrători permanenţi şi detaşaţi.

Pe linia combaterii şederii ilegale, în perioada de referinţă au fost organizate 52 de acţiuni şi 16 controale cu forţe proprii şi în cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniu în urma cărora au fost depistaţi 24 de străini în situaţii ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea/prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 13 decizii de returnare prin care s-a stabilit obligaţia de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României, 3 străini au fost îndepărtaţi sub escortă, iar ceilalţi au fost puşi în legalitate. În 3 cazuri a fost aplicată măsura de nepermitere a intrării în ţară pentru perioade cuprinse între 3 luni şi 5 ani.

De asemenea, a fost depistată o căsătorie de convenienţă încheiată de un cetăţean din Pakistan care urmărea obţinerea unui drept de şedere în România, care, ulterior, i-ar fi permis facilitarea intrării în alte state europene.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 67 de sancţiuni contravenţionale în valoare de peste 27.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. 194/2002 privind regimul străinilor in România republicată, O.U.G. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale UE/SEE/CH şi O.U.G. 25/2014 privind încadrarea in muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor in România.

Controlul permanent asupra respectării legalităţii şederii în România a străinilor, combaterea migraţiei ilegale şi a muncii nedeclarate rămân acţiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creşterea gradului de siguranţă a cetăţeanului.

Pentru informaţii privind activitatea Inspectoratului General pentru Imigrări, documentaţia necesară prelungirii dreptului de şedere, tipuri de formulare şi alte informaţii, se poate accesa site ul oficial al instituţiei la adresa www.igi.mai.gov.ro.

De asemenea, invităm solicitanţii să utilizeze aplicaţia on line de depunere a documentelor, la adresa www.portaligi.mai.gov.ro, pentru reducere timpului de aşteptare la ghişeu şi eficientizarea procesului de preluare a documentelor.

BIROUL PENTRU IMIGRĂRI AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA