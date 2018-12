Mii de petarde confiscate de jandarmii dâmboviţeni

Share This





















Doi indivizi care deţineau fără drept obiecte pirotehnice au fost depistaţi de jandarmi în zona Pieţei 1Mai din municipiul Târgovişte. În urma verificărilor, asupra celor doi bărbaţi au fost găsite 36 de pachete care conţineau peste 2000 de petarde şi 12 artificii.

Persoanelor în cauză le-au fost întocmite actele de sesizare pentru „orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”, actele fiind înaintate organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor.

Atenţie la obiectele pirotehnice! Chiar dacă unele dintre acestea sunt de dimensiuni mici pot fi periculoase şi pot cauza răni! Discutaţi cu copiii dumneavoastră şi prezentaţi-le riscurile pe care implică utilizarea petardelor şi artificiilor.

În calitate de persoane fizice, puteţi cumpăra sau folosi doar materialele pirotehnice din categoria F1, adică acele articole pirotehnice de divertisment, care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil, destinate utilizării în spaţii restrânse. Petardele din categoria F1 nu trebuie să conţină mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint.

Atragem atenţia asupra faptului că utilizarea articolelor pirotehnice de natură artizanală, a celor din categorii de risc ridicat sau neluarea unor măsuri de siguranţă atunci când sunt folosite articolele pirotehnice poate conduce la evenimente nedorite, soldate adeseori cu consecinţe grave.

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.

Este interzisă deţinerea, utilizarea şi vânzarea, către publicul larg, a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 şi 4, a articolelor pirotehnice de scenă (T1 şi T2) şi a altor articole pirotehnice din categoria P2.

Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, precum şi comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate de către pirotehnicieni constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Totodată, potrivit normelor legale în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 NUMAI DACă există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie.