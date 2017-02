Share This





















In ciuda ploii şi a frigului, sâmbătă, mii de dâmboviţeni au luat parte la mitingul PRO GUVERNUL GRINDEANU, organizat de PSD Dâmboviţa. Aproximativ 10.000 de simpli cetăţeni, membrii PSD Dâmboviţa, simpatizanţi, primar, viceprimari, parlamentari PSD, aşa cum au anunţat organizatorii, au participat la acţiune. La acest miting au participat şi primari din Argeş precum şi deputatul Cătălin Rădulescu şi nu în ultimul rând reprezentanţii ALDE Dâmboviţa.

Mitingul a avut loc în Piaţa Revoluţiei din Târgovişte (zona statuii Constantin Brâncoveanu).

Au fost ascultate cântece patriotice iar protestarii au avut, steaguri şi pancarte cu mesaje clare: Protest elegant… preşedinte ezitant! Ghinon, am ieşit şi noi! Votul meu contează! România nu este Iohannis! Târgoviştea susţine Guvernul Grindeanu!

Protestatarii au avut un banner foarte mare pe care scria: Şi noi REZISTĂM. Ghinion!

Preşedintele PSD Dâmboviţa, senatorul Adrian Ţuţuianu a avut un mesaj foarte clar: „Românii sunt mulţi care susţin PSD. Am venit să spun că democraţia nu se negociază, poporul este suveran. PSD îşi doreşte o Românie democratită, modernă şi prosperă.”

Ministrul Fondurilor Europene, deputatul Rovana Plumb a spus: „Noi am ieşit astăzi în stradă pentru că ne dorim o Românie normală şi să ne apărăm votul din 11 decembrie 2016 şi să aratăm că susţinem Guvernul Grindeanu, un Guvern în folosul României.”

Primarul municipiului Târgovişte, preşedintele PSD Târgovişte, Cristian Stan a avut un mesaj foarte clar şi plin de esenţă: „Motivul pentru care suntem astăzi în stradă, este foarte clar, pentru că vrem să ne apărăm votul din 11 decembrie 2016 şi pentru că votul este esenţa democraţiei.”

Preşedintele CJ Dâmboviţa, secretarul exevutiv al PSD Dâmboviţa, Alexandru Oprea a avut un discurs mobilizator care s-a încheiat cu următoarea afirmaţia: „Să credem în România, să credem în Guvernul PSD şi să credem că împreună putem schimba România într-o ţară modernă şi prosperă.”

Senatorul PSD Dâmboviţa, Titus Corlăţeanu, fost ministru de Externe a transmis şi domnia sa, un mesaj mobilizator: „Era nevoie ca cei mulţi, tăcuţi şi puternici să-şi facă astăzi auzită vocea la Târgovişte. Susţinem Guvernul Grindeanu pentru că este Guvernul care guvernează pentru Români şi nu pentru străini.”

Primarul comunei dâmboviţene Şotânga, vicepreşedintele PSD Dâmboviţa, Constantin Stroe a spus foarte clar că votul din 11 decembrie 2016, trebuie respectat.

Şi primarul comunei Niculeşti, Dorinel Soare a spus: „Noi vom fi puternici dacă vom fi uniţi şi nu trebuie să ne lăsăm manipulaţi de ceea ce se întâmplă în Piaţa Victoriei.”

Coloana de manifestanţi din Piaţa Revoluţiei din Târgovişte s-a deplasat într-un marş pe următorul traseu: Bulevardul Libertăţii – strada Poet Grigore Alexandrescu – Bulevardul Mircea cel Bătrân – Bulevardul Independenţei -Bulevardul I.C. Brătianu – Bulevardul Regele Carol I – Bulevardul Mircea cel Bătrân – strada Poet Grigore Alexandrescu – Bulevardul Libertăţii -sediul PSD Dâmboviţa.

Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa şi Grupării de Jandarmi Mobile Ploieşti au asigurat măsurile de ordine publică şi protecţia participanţilor la acţiunea de protest autorizată a PSD Dâmboviţa care s-a desfăşurat în municipiul Târgovişte.