MIHĂILĂ A DEBUTAT LA PARMA

Jucătorul originar din Finta a prins ultimele 15 minute ale partidei pe care echipa sa a pierdut-o clar în faţa celor de la Torino

Mijlocaşul de 20 de ani a intrat pe teren cu un sfert de oră înaintea finalului partidei de acasă cu Torino, meci pe care echipa sa l-a pierdut la scor de neprezentare, 0-3.

Valentin Mihăilă, primele minute în tricoul Parmei

Valentin Mihăilă a fost introdus în locul lui Karamoh, când scorul era 1-0 pentru oaspeţi. A fost un duel între două echipe disperate după puncte. Parma rămâne pe locul 16 în Serie A cu 12 puncte, în timp ce Torino este pe 17 după 15 runde.

Fotbalistul român de 20 de ani a impresionat sezonul trecut la Craiova şi la naţionala de tineret, prestaţii ce i-au convins pe cei de la Parma să-l transfere în ultimele ore ale ultimei perioadei de mercato.

În schimbul lui Valentin Mihăilă, Parma a plătit o sumă importantă pentru Liga 1, 8.500.000 de euro.

Salariu impresionant pentru Valentin Mihăilă la Parma

Conform lui Giovanni Becali, cel care deţine firma de impresariat care-l reprezintă pe Valentin Mihăilă, mijlocaşul de bandă câştigă 60.000 de euro lunar la Parma. De asemenea, fostul agent a dezvăluit că transferul de la Craiova putea pica în ultimul moment, tocmai din cauza problemelor medicale care nu i-au permis lui Mihăilă să joace deloc după transferul în Italia, informează digisport.ro.

„Am vorbit cu cei de la Parma, pentru că trebuiau să-i plătească băiatului banii pe octombrie. Şi am vorbit cu americanul ăsta, care e patron.

Trebuiau să-i achite 60.000 de euro pe lună. Păi, are 630.000 de euro net pe sezon. La Craiova avea 3.000 de euro!

Dacă nu aveam oameni de-ai mei pe acolo, îl împachetau şi-l trimiteau acas?. La vizita medicală l-au găsit cu pubalgie. M-au întrebat ce facem. Am stat de vorbă cu ei, le-am spus că are 20 de ani, că este o investiţie.

L-au dus la Munchen, cu doctorul, a doua zi l-au operat, după care a treia zi l-au adus acasă”, a dezvăluit Becali, la Digi Sport Matinal.