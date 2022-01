MIHAI TĂTĂRANU, OPTIMIST ÎN PRIVINȚA VIITORULUI ECHIPEI DE FOTBAL FEMININ

0 0

La finalul anului trecut au fost prezentate pe frf.ro formațiile care au obținut biletele pentru play-off-ul Ligii I Feminin. A sosit momentul să trecem în revistă echipele care vor lupta în primul rând pentru evitarea retrogradării, dar și pentru o cât mai bună clasare în ierarhia Ligii 1 la finalul sezonului 2021-2022.

Echipa Clubului Sportiv Școlar Târgoviște continuă să rămână un nume important în peisajul fotbalului feminin românesc. Revenită în vara anului trecut în Liga 1, CSȘ Târgoviște visează la gloria de altădată deși dispune de o echipă tânără, fără experiență. Câștigătoarea Cupei României în 2018 are ca obiectiv în acest sezon evitarea retrogradării.

Profesorul Mihai Tătăranu, care în ciuda vârstei, 45 de ani, este unul dintre cei mai experimentați tehnicieni din fotbalul feminin românesc, spune că are încredere în fetele sale și că orașul Târgoviște poate rămâne și anul viitor un punct pe harta Ligii 1. Acesta a oferit un amplu interviu pentru cititorii site-ului Federației Române de Fotbal, www.frf.ro, în care a vorbit despre obiectivele echipei pentru restul sezonului 2021-2022.

De aproape două decenii la CSȘ Târgoviște, Mihai Tătăranu își continuă misiunea cu aceeași pasiune și entuziasm. Echipa sa are în acest sezon o misiune foarte grea, evitarea retrogradării. Pe ultimul loc în Liga I la finalul sezonului regular, cu doar trei puncte după 11 etape, nou-promovata CSȘ Târgoviște speră să evite retrogradarea.

„Diferența de vârstă nu s-a văzut așa cum se vede în Liga 1!”

– Când își vor relua pregătirile fetele de la CSȘ Târgoviște?

Ne-am fixat ziua de luni, 17 ianuarie, ca dată de a relua pregătirile. Să știți însă că fetele noastre, cele mai multe eleve de Liceul Tehnologic „Spiru Haret”, liceu, printre altele, inclusiv cu program sportiv, și-au reluat activitatea și implicit orele de sport, de mișcare! Nu am dorit să începem mai devreme pentru că a fost încărcată pentru fete, o perioadă cu teze, cu încheiat situația școlară.

– Cum a fost revederea cu Liga 1?

Știam că va dificil, dar speram în același timp că fetele vor putea face față. Diferența dintre Liga 2 și Liga 1 este însă una foarte mare. Avem o echipă tânără, care în eșalonul secund s-a descurcat, pentru că diferența de vârstă nu s-a văzut așa cum se vede în Liga 1! Avem fete născute în 2005 și 2006. Avem doar 2-3 senioare, dar și ele au doar 20 de ani. După promovare, fetele au întâlnit jucătoare cu experiență, cu salarii! Cred că suntem singurul club din Liga 1 care nu oferă salarii jucătoarelor. Oferim elevelor masă și cazare la internatul liceului, iar pe viitor posibilitatea de a-și continua studiile la Universitatea Valahia, firește dacă învață bine, dacă reușesc să găsească un echilibru între sport și școală.

„Atunci vom avea un moral bun pentru ceea ce va urma”

– La începutul sezonului erați încrezător.

Așa este. Pentru prima oară nu a plecat nimeni de la echipă, iar acest amănunt ne dădea încredere. Am început cu stângul sezonul, cu un amânat din cauza ploii, pierdut ulterior la masa verde. A urmat un meci în deplasare cu Fair Play, în care ne puneam speranțe, dar am pierdut la scor. Am făcut și câteva meciuri bune, cu Vasas și cu Universitatea Galați, ambele pe teren propriu, dar tot au fost puține motivele de bucurie, de mulțumire de-a lungul sezonului regular.

– Vă veți întări în această iarnă?

Eu mi-aș dori să putem aduce 3-4 fete cu experiența primului eșalon, care să ne ajute în atingerea obiectivului. Am spus și mai devreme, nu putem oferi însă prea multe jucătoarelor. Avem deja în desfășurare, cu echipa U15, colaborarea cu clubul Chindia Târgoviște. Să vedem ce își propun și ei la nivel de echipă de senioare și poate vorm reuși în cele din urmă să aducem câteva fete. Am văzut tragerea la sorți a play-out-ului. Începem cu două meciuri pe teren propriu. Un amănunt foarte important. Dacă reușim să învingem în ambele, atunci vom avea un moral bun pentru ceea ce va urma.

„Aici se rupe lanțul continuității”

– Când va mai avea CSȘ Târgoviște o echipă capabilă să cucerească un trofeu?!

Acum 15 ani, când am pornit la drum alături de Georgiana Vasile – în prezent la Carmen București, am putut aduce multe fete din Capitală, pentru acolo nu erau prea multe echipe de fete. Au sosit fete cu o bună pregătire, care se antrenaseră alături de băieți, ceea ce e un câștig enorm. Acum nu mai putem aduce nici măcar de la școlile din județ, pentru că părinții, de exemplu, preferă să le aibă aproape de casă și le îndrumă pașii spre liceele din Titu și chiar București.

– Aveți o colaboare cu două școli din județul Dâmbovița.

Așa este. Colaborarea o avem cu școlile din Braniștea și Brezoaiele, unde putem conta pe doi profesori tineri, dedicați, este vroba despre Cristian Ene și Ștefan Stan. Acolo am descoperit fete cu potențial, dar, așa cum spuneam și mai devreme, la 14 ani, când ar trebui să aibă continuitate, să vină la liceul nostru, părinții preferă alte variante pentru fete, mai apropiate de casă. Aici se rupe lanțul continuității.

„Ne punem speranțe și în Ioana!”

– Câte jucătoare are CSȘ Târgoviște?

Sunt 18 fete în lotul de senioare, 24 de fete la U19, 26 la U15 – colaborarea cu Chindia Târgoviște, avem fete născute în 2011, chiar și 2013, unele deosebit de talentate.

– Cu ce gânduri atacați play-off-ul?

Sunt în continuare încrezător în fete. Sperăm ca orașul Târgoviște să rămână în continuare un punct important pe harta primei ligi. Viitorul depinde însă de multe. De cum vom debuta, dacă vom aduce jucătoare. Sper ca Ioana Oprescu – Mihălăchioiu, care este de la începuturile acestei echipe să ne ajute și ea în continuare. E greu însă. Are multe pe cap! E inspector de natație la bazinul din Târgoviște, acolo unde fetele merg și se pregătesc periodic, e și arbitru de fotbal, dar ne punem speranțe și în Ioana!

Lotul echipei CSȘ Târgoviște:

Ana Maria Horga, Ioana Mihălăchioiu; Ioana Ionescu, Alexandra Sfiea, Sandra Oprica, Gabriela Gurău, Ana Roman, Adriana Istrate, Dana Rădoi, Antonia Gagiu, Teodora Enache, Valentina Tudor, Elena Anton, Sara Nedelcu, Mihaela Nicolae, Sorina Dinu, Daniela Ștefan, Roxana Vișinescu, Elena Ungureanu, Andreea Bărbuceanu, Alexia Dochiu.